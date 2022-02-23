傳統淡季 長興1月純益年減34.7% 每股稅前賺0.29元

長興 (1717-TW) 今 (23) 日公告 1 月自結，稅前盈餘 3.62 億元，月增 64.05%、年減 34.77 %，每股稅前盈餘 0.29 元，長興表示，第一季將維持以往傳統淡季表現，但由於俄烏衝突使上游原料喊漲，獲利可能會受影響。

長興 1 月合併營收 40.37 億元，月減 8.63%、年減 1.93%，平均毛利率略優於上月，營業利益 3.49 億元，月增 39.39%，稅前盈餘 3.62 億元，月增 64.05%、年減 34.77%，每股稅前盈餘 0.29 元。

長興表示，第一季還有春節假期因素，實際工作出貨天數略減，合成樹脂、電子材料出貨均較上月略減，不過，特用材料事業單位延續 12 月份銷貨成長，1 月該業務營收 10.96 億元、再創新高。

長興表示，第一季將維持以往傳統淡季表現，不過，俄烏衝突使國際油價飆漲，上游原物料正醞釀漲價，使該公司面臨成本上漲壓力。目前合成樹脂是長興主要營收來源，較易受成本波動影響，而電子材料與特用化學品則較能轉嫁成本。

展望今年，長興表示，長期營運目標以量的成長為主，期望能維持 5-10% 的成長，去年已斥人民幣 3.5 億元興建中國華東新廠，預計 2024 年下半年試產。

此外，電子材料需求暢旺，長興也在去年 3、11 月共投資人民幣 6.34 億元擴增乾膜光阻產線，預計部分今年將上線放量，有望顯著貢獻營收。