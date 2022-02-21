中國24地推企業上市 七省166家企業蓄勢待發

在中國政府加快全面註冊制改革腳步之際，今年以來多地在推動企業上市方面提出更加具體的量化指標，七省 166 家企業蓄勢待發。

證券日報報導，在大陸 31 個省、自治區、直轄市的 2022 年政府工作報告中，共 24 個省、自治區、直轄市明確提出要推動企業上市，且浙江、安徽、江西、河南、湖北、海南、陜西等省份更提出今年的量化指標，這七省共計有望培育 166 家上市公司。

今年浙江力拚新增 70 家上市公司，安徽力爭增加 30 家，江西的目標是 12 家，河南希望新增約 20 家上市公司。

國信證券高級研究員張立超表示，加快建設創新型國家，關鍵在於培育和發展科技創新型企業。對地方而言，推動科技型企業上市，有助於促進當地經濟可持續發展，進一步促進科技、資本及實體經濟的高水準循環，從而實現產業調整、區域發展、新經濟成長等多重目標。

除了推動企業上市外，「專精特新企業」同樣成為今年各地「兩會」的關鍵字，其中北京市提出要培育推動更多「專精特新企業」上市，遼寧省也支持「專精特新企業」上市融資。

鉅融資產投資部總監王雷說，從海外經驗來看，傳統製造業強國均有一大批「小巨人」企業，這些企業的競爭力強，技術領先全球。資本市場能為「專精特新企業」提供更多融資渠道，助其強化公司治理，擴大企業影響力。

除了北京市和遼寧省以外，今年還有 26 個省、自治區、直轄市明確表態，要培育一批「專精特新企業」，且上海市、浙江省、安徽省等 14 個省、自治區、直轄市提出具體數量指標。