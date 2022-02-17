記憶體概念股 DDR5題材 通通都在這

2021 下半年，DRAM 市場經過去庫存化與調整後，近期整體報價已逐漸止穩，且多數個股，股價經過修正後，低本益比相對具有優勢。隨著高頻高速時代的來臨，加上大數據、物聯網、人工智慧等新技術浪潮的推升下，帶動資料量呈爆炸性增長，隨之而來的就是儲存與快速存取的需求便推升記憶體的加速升級，且英特爾、超微也相繼推出新款 PC 與伺服器處理器來對應 DDR5 記憶體模組，DDR5 時代正式宣告來臨。

究竟 DDR5 在優勢上有什麼驚人發展？

速度領先目前主流 DDR4 至少一倍以上。(資料傳輸速率提升至 6.4Gb/s) 全新的供電架構，將電源管理從主機板轉移到了記憶體模組 (DIMM) 本身，確保更加精細的系統電源負載，更低的電壓帶來更低的功耗，讓記憶題模組更有效率的運作。 通道架構更新，通道與通道彼此獨立，可提高記憶體存取效率，不僅代表速率大幅提升，高效率下運作，還會放大資料速率提升所帶來的優勢。 高頻高速時代的來臨，終端商品的效能最終取決於 DRAM 的表現。

目前三星、SK 海力士、美光等三大 DRAM 廠，雖然已量產 DDR5，但占產能比重仍較偏低。在 2021 年第四季才開始採用新技術，可快速拉高 DDR5 的投片量，而在供不應求情況下，DDR5 模組價格也逐漸拉高。預計 DDR5 供貨短缺至少會延續到 2022 第二季。

雖說台廠目前還未有 DDR5 產能產出，但已有多家模組廠，已取得貨源與模組認證，如: 威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、宇瞻 (8271-TW)。且台廠記憶體龍頭廠南亞科 (2408-TW)，全力衝刺自主技術開發，第一代 10 奈米級製程技術（1A）與下世代 DDR5 晶片正在試產中，預計 22 年上半年開始生產，營收貢獻有望逐漸增加。第二代 10 奈米級製程技術（1B）首顆產品預計 22 年上半年也將試產，有望 23 年中期開始量產。另外，12 吋泰山新廠將於今年底動土，預計 2023 年底前可完成裝機。

隨著 DDR5 生態系統逐漸趨於完整，台廠記憶體族群，有望在 2022 年上半年，扮演台股裡重要腳色。相關個股: 創見 (2451-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW)、十銓 (4967-TW)。

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