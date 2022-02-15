春節後疫情累計11條不明傳播鏈 防疫保單單周暴增30萬件

春節期間民眾趴趴走，確診者足跡遍及多個縣市，目前國內已累計 11 條不明的疫情傳播鏈，今 (15) 日更出現已打 2 劑 AZ 疫苗 8 旬婦卻因 Omicron 死亡首例，金管會公布最新防疫保單統計，今 (2022) 年以來截至 2 月 14 日止，防疫保單投保件數達 73.6 萬件，單周暴增超過 30 萬件，理賠金額一周更一舉突破億元。

據金管會保險局統計，今年以來截至 2 月 14 日止，國人投保防疫保單已達 73 萬 6135 件，等於平均一天就賣出 1.64 萬件，若與 2 月 7 日一周前相比，短短一周內就新增 30.45 萬件，理賠件數更從 580 件增加到 1580 件、成長率達 172%，而理賠金額也從 5234 萬元翻倍成長到 1.38 億元。

繼台產、和泰產險之後，新安東京海上產險「最高賠 10 萬」的防疫隔離險因為考量到風險胃納量，今日午夜 12 點後將停止受理民眾投保，停售之後不會再發行新的防疫保單，也就是說，「隔離賠 5 萬、確診再領 5 萬」的保單將絕跡。

雖然沒有最高理賠 10 萬元的防疫險，但是新安東京海上產險的實體通路，仍有「心安疫守」專案，保障涵蓋全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病等 4 大保障，因隔離或確診分別最高理賠 5 萬元外，另有疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險 20 萬元的高額保障。

兆豐保險的「防疫兆護」，則提供防疫險及疫苗險的雙拼保單，承保範圍包含因法定傳染病的隔離（理賠 2.5 萬元）、確診（理賠 5 萬元），以及接種疫苗的不良事件住院費用、身故保障，網路投保年繳保費僅需 672 元。