東凌-KY易主 創辦人家族擬出售7成持股

擁有 30 年歷史的黃色小鴨嬰幼品牌東凌 - KY(2924-TW) 今 (15) 日公告，收到龍行利興業有限公司等 4 家公司的公開收購通知，預定收購多達 70% 的股權，總金額約 4 億元，主要收購董事長林寶霞、董事許復進和許永龍等許氏家族持股，雙方已在去年 12 月 10 日簽訂股份買賣協議書。

黃色小鴨嬰幼品牌擁有約 30 年歷史，並長期深耕中國市場，過去甚至有意開設頂級月子中心，搶攻少子化但精緻化服務的育兒商機，然而，隨著中國出生率連續 5 年下滑，甚至創歷史新低，營運陷入困境，已連虧 4 年，合計 4 年來虧損多達 4.32 億元，虧掉達 1.3 個股本。

此次東凌公告，收到包括龍行利興業有限公司等 4 家公司的公開收購通知，擬以每股 17.4 元的價格，預計收購約 70% 的股權，總金額約 4 億元，收購期間自 2 月 15 日至 3 月 31 日止。

根據公開收購說明書，東凌待公開收購人完成公開收購後，不排除引進不同產業的資源，法人分析，此應有借殼上櫃的意味存在。

此 4 家公開收購人包括 RIVER NORTH LIMITED(北川有限公司)、BEAUTY TREND HOLDINGS LIMITED(美興控股有限公司)、Angel Space Limited、龍行利興業有限公司，創辦人家族的持股幾乎是全數遭收購，也等於是幾乎退出經營。