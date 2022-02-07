〈財報〉影視業務反彈+玩具售價調漲 孩之寶上季財報出色

孩之寶公司 (Hasbro)(HAS-US) 周一 (7 日) 公布的財報獲利和營收超過分析師的預期，主要得益於玩具製造商電視製作業務的復甦以及調漲價格以應對供應鏈問題的衝擊。

這家以生產大富翁 (Monopoly) 棋盤遊戲著稱的製造商股價在盤前交易上漲 3.3% 至 97 美元。

孩之寶娛樂業務的收入在截至 12 月 26 日的第 4 季增加了 54%，因為該公司推出了 Showtime 新一季「黃蜂」(Yellowjackets) 影集，並發行一部全新的「大紅狗克里弗」(Clifford the Big Red Dog) 電影。

相比之下，孩之寶一年前的業績深受疫情導致的停產打擊。

去年漫威超級英雄電影的回歸也支撐了該公司的消費產品部門，受惠於對電影角色玩偶的需求，收入增加了 9%。

與競爭對手美泰公司 (MAT-US) 一樣，孩之寶一直頭極尋求自電視節目、電影和電子遊戲中獲得更多收入，因為它致力於成為一家更全面的娛樂公司，而不僅是一家玩具製造商。

該公司第 4 季總淨利成長 17% 至 20.1 億美元，超過 Refinitiv IBES 分析師預期的 18.7 億美元。經調整後，每股獲利為 1.21 美元，高於預期的 88 美分，因為去年的售價調漲有助抵消原材料和運輸成本的飆升。

孩之寶上月任命其數位遊戲部門負責人 Chris Cocks 為其下一任 CEO。該公司表示，預計 2022 財年營收將以低個位數速度增加；分析師平均估計為成長 3.9%。