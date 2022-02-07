富邦人壽防疫不鬆懈加強10大措施 桃園區員工續居家辦公

結束春節連續假期，今 (7) 日開工民眾陸續重返工作崗位，面對新冠疫情，富邦金 (2881-TW) 旗下富邦人壽嚴陣以待，持續向同仁宣導完成兩劑疫苗接種與追加第三劑，且要求員工主動通報個人健康狀況。

此外，富邦金亦宣布加強 10 大防疫措施，包括：調配 AB 班分組居家辦公、特定條件者開工返回工作崗位須先完成快篩確認陰性、桃園地區員工持續居家辦公等，相關防疫措施將滾動調整，以確保所有員工健康與職場安全，並維持服務營運不中斷。

一、調配 AB 班分組居家辦公，避免人員跨區移動、減少同仁染疫風險

春節期間全台民眾跨縣市流動頻繁，為確保公司正常運作，及避免人員跨區移動，減少同仁染疫的風險，故加強防疫措施規劃，內勤人員調配 AB 班分組居家辦公，同時也要求居家辦公期間，不得與他組同仁聚餐或會面等互相交流。

二、符合特定條件之員工，開工返回工作崗位前應先確實完成快篩並回報

開工前、進職場先確認自身健康狀況！凡 1 月底前尚未接種兩劑疫苗者、同住親友為桃機相關工作者且有於春節假期值勤，及同仁或同住親友於 1/17~1/20 自國外返台入境者 (亦應於本人或親友返台後第 21 天快篩)，均已於春節假期最後一天 (2/6) 中午前完成，或應於返回工作場所前一日，以公司配發之家用快篩試劑進行快篩，連同檢測匣與員工識別證拍照佐證回報，陰性者方能進入職場。另，除確保員工健康狀態外，各大樓之清潔員與保全人員，亦均已於春節假期最後一天 (2/6) 中午前，完成快篩結果回報，陰性者方得進入大樓。

三、桃園地區員工持續居家辦公，返回職場前先完成快篩並回報確保為陰性

所有居住桃園地區員工已於農曆年前、即 1 月 24 日全面採居家辦公為原則，將持續至 2 月 11 日再視疫情發展狀況調整因應，並應於返回工作場所前一日，以公司配發之家用快篩試劑快篩，連同檢測匣與員工識別證拍照佐證回報，陰性者方能進入公司，確保同仁健康安全。

四、訪客進出辦公場域，嚴格查察疫苗接種或快篩 / PCR 陰性證明文件

各行政辦公大樓禁止訪客出入，如聲明並出示二劑疫苗接種滿 14 天證明，或到訪日 (含) 三日內之快篩或 PCR 陰性證明，則不再此限並將嚴格查察，進出仍均須實名制、量測體溫、手部消毒。

五、跨大樓或跨地區之實體會議或訓練等活動暫停，全面改採電話、線上遠距方式進行

各棟大樓與異地辦公之內勤同仁，彼此間禁止面對面互動，暫停跨大樓、跨地區之會議或訓練等活動，全面改採電話或線上遠距方式進行，避免群聚徒增染疫風險。

六、全體員工進入辦公場域應全程佩戴口罩，持續加強自我健康監測，如有狀況即時通報

每位員工皆對職場健康安全有責，進入辦公場域前應量測體溫與手部消毒，並且應全程佩戴口罩 (個人飲食除外) 以落實個人防疫，並加強自我健康監測與通報意識，同住親友如有採檢、確診、居家 / 集中隔離或檢疫者，或收到防疫簡訊、疫調足跡者，均應立即落實通報機制，若有疑似症狀應避免搭乘大眾運輸、且佩戴醫用口罩就近至社區採檢院所就醫。

七、業務單位同時在職場內人數上限為專職人力 80%，落實簡訊實聯制並量測體溫

全台業務單位同時在職場內之人數，上限為專職人力之 80%(合署辦公合併計算)，且所有人員和訪客進入辦公職場前，均須以手機掃描 QR Code 執行簡訊實聯制，且量測體溫並全程佩戴口罩，暫停使用辦公室門禁系統，由單位同仁及業務助理加強查察人員出入與管理。

八、業務單位會議與訓練活動人數不得超過 80 人，跨區域全面禁止或改以線上遠距進行

避免辦理「無法全程佩戴口罩」之各式活動，業務單位辦理實體會議、訓練或活動均應適當安排座位間距，且參加人員不得超過 80 人及移動最小化為原則，另如有跨區域會議，應改以電話或線上遠距方式進行。

九、業務員提供客戶保險服務鼓勵以線上進行，如有外出面訪需要須全程佩戴口罩

防疫期間面見客戶，業務同仁應依防疫規定，做好個人防疫措施、全程佩戴口罩，或透過線上遠距方式 (如視訊投保等) 持續提供客戶保險諮詢與服務；另各項受理及行政作業，鼓勵業務同仁採雲端工具辦理為原則，以減少人員接觸。

十、客戶櫃檯服務員人全面佩戴口罩，並落實每日體溫監測與時刻手部消毒

全台客戶櫃檯服務人員春節假期結束前，均已完成快篩，陰性者方能進入職場；客戶櫃檯均設有透明隔板，針對客戶經常接觸之物品完成服務後立即進行消毒，所有服務人員全程佩戴口罩，同時亦加強人流管制、維持室內社交距離，民眾進入客戶櫃檯前均需以手機掃描 QR Code 執行簡訊實聯制、量測體溫、手部消毒，全程佩戴口罩，以降低傳播風險。

防疫關懷慰問金持續至年底 力挺前線醫護與防疫人員

秉持公平待客原則、力挺第一線醫護與防疫人員，富邦人壽針對所有保戶、醫護與防疫人員，若於 2022 年元月 1 日起至 12 月 31 日間確診新冠肺炎，將提供「防疫關懷慰問金」，一般保戶 6,000 元、保戶且為防疫人員 30,000 元、保戶且為醫護人員 50,000 元、非保戶之醫護與防疫人員 30,000 元；申請人需檢附確診新冠肺炎診斷證明書、在職證明文件或防疫工作執行證明、身分證正反面影本、富邦人壽關懷慰問金申請書 (新冠肺炎專用) 等文件後，可聯繫富邦人壽業務同仁協助申請，或選擇郵寄、或親臨各地富邦人壽服務櫃台辦理。