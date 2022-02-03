〈財報〉新冠口服藥賣得好 默克預期今年銷售額上看60億美元

默克公司 (MRK-US) 去年第 4 季賣出 9.52 億美元的新冠病毒治療藥片 molnupiravir。該公司周四 (3 日) 表示，今年銷售可望達 50 億至 60 億美元。

該公司財報的獲利和營收都超出華爾街預期。大部分銷售都集中在美國、英國和日本；在美國食品和藥物管理局 (FDA) 於 12 月批准該藥丸後，默克公司向美國提供了 140 萬個療程。

默克公司 CEO Rob Davis 表示，該公司未來幾天將可履行向美國提供 310 萬個療程的承諾，並將很快向全球 25 個國家和地區運送 400 萬個療程。默克與其合作夥伴 Ridgeback Biotherapeutics 均分 molnupirvar 的銷售利潤。

Davis 表示，「我們已經證明 molnupiravir 對 Mmicron 有效，這很重要。」

默克公司第 4 季獲利從 2020 年同期的 26.2 億美元增至 38.2 億美元。調整後每股獲利 1.8 美元，高於預期的 1.53 美元。

在臨床試驗中，molnupiravir 將新冠病毒患者的住院風險降低了 30%，死亡風險更降低達 90%。Davis 說，英國政府正在對該藥物的性能進行一項真實世界 (real-world) 的研究，默克公司正在追踪 molnupiravir 在全球推廣時的影響。

默克公司 2021 年第 4 季銷售額為 135.2 億美元，較 2020 年同期增加 24%，高於預期的 131.6 億美元。主要得益於其預防宮頸癌的 HPV 疫苗 Gardasil 及其治療黑色素瘤、肺癌和霍奇金淋巴瘤的 Keytruda。

Keytruda 銷售額較上年同期成長 15% 達 45.8 億美元。Gardasil 銷售額較 2020 年第 4 季增加 53% 至 15.3 億美元。Davis 說，Gardasil 在中國取得巨大的成長，中國是世界上 HPV 疾病負擔最重的國家之一。