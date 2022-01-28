〈本土疫情再起〉永豐銀行一名員工確診新冠肺炎 台南永康分行暫停營業一天

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行今 (28) 日表示，永豐銀行永康分行 1 名員工，經檢疫後確診為新冠肺炎陽性，為維護同仁及客戶健康、降低感染風險，昨日晚間已針對辦公區域、營業廳全面消毒，並依台南市衛生局規定今日停業一日。

永豐銀行已於官方網站公告永康分行停業一日事宜，並安排鄰近分行同仁於今日至永康分行門口引導客戶，維持營運不中斷，做到「防疫最優先、員工最重要、服務要持續」三大目標。

獲悉銀行員工確診後，母公司永豐金控防疫通報中心立即啟動相關防疫應變措施，依規通報金管會等相關主管機關。永豐銀行指出，永康分行全體同仁包含保全、清潔人員等，已於昨日下午經公司安排至高雄榮總台南分院進行 PCR 採檢，採檢結果全為陰性，目前 16 名同仁皆居家自主健康管理。

永豐銀行表示，永豐金控因應本次 Omicron 本土疫情，上周已開始啟動相關防疫措施，基於降低群聚風險，先針對員工居住疫情熱區（桃園地區）以及同住家人自海外返台者優先居家辦公，後續視疫情變化調整居家辦公比例。

為加強防疫，永豐金控與各子公司辦公大樓已恢復門禁管制，謝絕外賓、訪客進入；目前全台永豐銀行分行、永豐金證券分公司等營業單位除既有醫療口罩、面罩及隔板等防護外，也加配手套等防疫物資防杜感染風險。各營業據點持續加強清消，增配防疫物資。