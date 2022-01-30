〈春節何處去〉台開、台鹽景點東西南北到離島大串連 也可以求發財運

2021 年新春過年長達 9 天的假期何處去? 臺鹽 (1737-TW) 及台開 (2841-TW) 推出包括七股鹽山、苗栗通霄的南北串聯景點，及由花蓮及新埔的東西串聯景緻甚至離島的金門，可供選擇；宏亞 (1236-TW) 在桃園八德的「巧克力共和國」觀光工廠，春節在初二起開園。

台開在新竹新埔的「雲夢山丘」在 2021 年新春推出了「金虎迎新 春遊雲夢山丘」，今年是第 10 年的過年走春開放，園區內除了可以賞蘭花、茶花、泡足湯、逛市集、騎馬體驗之外，還有日本建築大師隈研吾團隊所設計的「雲水觀」、「台開積木概念館」、「飛石巖鳥居」可以拍網美照，非常適合情侶、家庭、團體一日遊的好地方。

座落於新埔台開「雲夢山丘」山上的日式廟宇雲水觀（圖：台開集團提供）

雲夢山丘在春節初二到初六開放民眾走春，園區內最為知名的景點是日式廟宇「雲水觀」，該景點在 2021 年獲得認證，榮獲第 22 屆國家建築金獎。以太極理念，形成無牆無門的空間、流線般的設計感，並使用 178 片阿拉斯加扁柏與 3700 片日本銅瓦組合而成，整座廟宇沒有使用一根釘子，都是以古法榫卯結構密合，是值得一訪的景點。

台開集團 BOT 投資經營的金門風獅爺商店街，虎年新春活動重磅精彩登場，包含風獅爺福德祠發財金求金儀式，發財金市集，新春 LIVE 音樂會，新年期間初一至初三讓訪金旅客及地區民眾品好味，求發財。

金門風獅爺商店街內的「風獅爺福德祠」，辦理「求發財金」活動，源自 2015 年，每年農曆新年開放信眾求發財金，求得的發財金即為錢母，可保佑事業發達，工作順利，求金者資格須為年滿 20 歲的本國籍信眾。每日求金金額有限，當日發完為止。

風獅爺福德祠除了求發財及市集，活動期間每天下午都有表演活動，於風獅爺福德祠廣場舉辦露天音樂會，以多元音樂表演藝術為主軸，並邀請在地音樂團體璇福 radio，以及 Dj Shoe，於初一及初二現場 Live 演出，初三為開放式舞台。

春節期間，臺鹽串聯臺鹽通霄觀光園區、嘉義布袋鹽山、台南七股鹽山北中南景點，為民眾規劃春節走春好去處，享受鹽山帶來淨化能量的新年新氣象，臺鹽表示，今年七股鹽山還特別打造 6 公尺高的「財神 YAYA」巨型公仔，象徵滿山金銀財寶「鹽鹽不絕」的財運亨通好兆頭。臺鹽邀請民眾新春期間，走訪北中南各處鹽業文化景點，增添財鹽 (緣) 納百福。

臺鹽指出，七股鹽山是台南歷史悠久適合親子一同休憩、遊玩的地方，每年透過大型裝置藝術推廣豐富鹽業歷史與自然生態，是雲嘉南深具指標性活動之一。

臺鹽巨型財神公仔逗趣福相，開懷迎接民眾步步高升攻頂白金高峰，向財神許下財「鹽」滾滾新希望！園區內特別設置「招財鑼、發財鼓」讓遊客敲鑼打鼓迎財神，還有「補財鹽 (源)」為鹽山鋪新鹽的互動體驗，搭配「促咪大紅包」、「元寶手拿板」財氣四溢，拍照趣味十足。門市內還有財神爺爺主題專區及 DIY，遊客中心更規劃特色餐飲區，販售網紅推薦的台鹽鹽滷咖啡、鹹冰棒和膠原蛋白雪花鹽霜淇淋等；今年園區特別推出財神爺加持的「發財水」，要讓大家感受 2022 財「鹽」滾滾、滿溢八方。

臺鹽指出，從財氣豐沛的七股鹽山一路向北，嘉義布袋有著兩百多年鹽田歷史風光，一座皚皚「布袋鹽山」代表著不曾被遺忘的白金歲月，象徵當時的鹽場風情，春節不妨來趟私房秘境的打卡之旅，感受獨特的地景饗宴及鹽滷特色豆花。

此外，到北部旅遊絕不能錯過全台唯一製鹽、製水觀光工廠「臺鹽通霄觀光園區」，園區內有免費參觀的「鹽來館」小型博物館及各項設施，遊客可以到此瞭解鹽的科普知識、歷史與應用，寓教於樂適合闔家遊玩。