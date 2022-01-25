快繳存足夠金額入帳 期交所調高多項契約保證金約10%

今 (2022) 年春節假期休市長達 11 天，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，期交所今 (25) 日宣布，將在春節期間調高多項契約保證金，以今日保證金為基礎，調幅約 10%。

期交所提醒，交易人要多加注意春節假期期間國際行情的變化及持有部位狀況，並適時繳存足額的保證金。

農曆連假從 1 月 27 日起至 2 月 6 日、長達 11 日，期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金的作法，有助於市場運作安全的確保，因此今日一樣宣布在今年春節假期，將調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金。

至於調幅部分，期交所表示，以今天的保證金為基礎調高約 10%，例如，臺股期貨現行原始保證金 184,000 元，將調高至 203,000 元，調幅約 10.3%，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。

期交所表示，今天為保證金調整生效日前一日，股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金調整實施期間為明天一般交易時段結束後生效，預計於 2 月 7 日開紅盤日再視市場狀況，公告 2 月 8 日一般交易時段結束後起的保證金適用金額。

期交所強調，明天為期貨集中交易市場農曆春節前的最後交易日，當日下午 3 時開始的盤後交易時段仍將交易至次日上午 5 時；交易人於 1 月 26 日一般交易時段收盤後的未沖銷部位、及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數的變化，及長假期間未沖銷部位的風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。