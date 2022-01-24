TutorABC獲國際投資團入主 將拓展華語、英語教育至海外市場

線上教育與語言學習平台 TutorABC 麥奇數位今 (24) 日宣布，由前摩根史坦利漢美林證券投資銀行家楊順銓領導的國際投資團正式入主，並由楊順銓代表出任董事長，未來除了持續站穩在國內市場的領先地位，也將發展成國際型企業，目標將華語、英語教學服務，擴展到其他國家。

楊順銓表示，投資團隊對公司的品牌實力、獲得專利的人工智慧 / 大數據技術、管理團隊的豐富經驗與專業精神等印象深刻，將在這些方面繼續努力，將力拚成為全球教育科技產業的領導指標。

該投資團由美國和英國投資人組成，擁有豐富的教育、金融、國際電子商務背景，其中，楊順銓不僅具有深厚的教育服務背景，經營全球知名遊留學暨語言機構 Kaplan 在台代理逾 20 年，本身更是 CFA 講師，教導 CFA 1、2、3 級課程，並於瑞士信貸亞洲內部私人銀行培訓課程擔任首席培訓師，也透過家族的 The Yang Foundation 和 Kingdom Education Foundation，為全球 30 多個國家 160 多所學校提供全面的教育課程。

TutorABC 進一步指出，未來華語學習品牌 TutorMing 將鎖定美國、英國、加拿大和澳洲市場；而英語學習品牌 TutorABC & tutorJr，則將聯手與華語學習品牌 TutorMing 進軍亞洲市場，如日本、韓國、印尼、泰國、越南和香港。

此外，TutorABC 未來也將放眼歐洲、印度、中東市場等龐大語言學習商機。

除了原有語言學習產品外，對於國內市場，TutorABC 規劃，將擴大其產品範圍，包括國中小 (K12) 課外學習計劃、如何考試準備講座、出國留學諮詢服務和專業培訓課程。

TutorABC 也計劃在國內首度以獨立產品的形式，在自家研發線上學習平台 TutorMeetCloud 上，提供企業進行教育訓練與學校實施線上教室，近期已開始在數所中小學裡測試使用，協助 40000 名學生進行線上學習。