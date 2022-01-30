〈名人帶你吃好料〉達方董座打造樂活健康咖啡廳 A2H三大飲品開啟驚奇之旅

達方 (8163-TW) 董事長蘇開建帶領集團積極轉型綠能，也把理念帶到餐飲上，打造 A2H 餐飲品牌，除了健康與環保的新鮮天然食材外，在飲品方面也更為講究，包含純天然精釀啤酒、雨林聯盟認證優質咖啡、冠軍茶廠高山茶，期許能將「飲」的品質提升到更高的層次。

蘇開建表示，A2H 源自集團旗下電動自行車自有品牌 BESV，並且有著相同的願景，A2H 為「驚奇 (Amazing)」、「健康 (Health)」、「快樂 (Happiness)」各擷取首字母所組成。

而咖啡、啤酒及茶是人們日常的基本飲品，也是歐洲自行車騎行活動後的主要飲品，因此，A2H 飲食文化圍繞著咖啡、茶和啤酒，追尋健康與快樂的驚奇體驗，期許能將「飲」的品質提升到更高的層次。

其中，A2H 選用雨林聯盟認證優質咖啡，是採用科學家視為「生物指標」的「雨蛙」作為認證標章，承諾建立永續商業模式，除了避免森林砍伐以減緩溫室效應，為地球永續盡一份心力，符合集團對 Eco-friendly 環境友善的理念。

A2H 純天然精釀啤酒則是由日本國際啤酒大賽 IBC 金賞釀酒師精心製作，榮獲世界啤酒大賽 WBA 金牌；高山茶也是選用冠軍茶廠，並提供現泡熱沖壺茶與冷泡茶兩大系列。

餐點方面，A2H 以輕食為主，有沙拉、貝果、歐式薄餅披薩、以及限時供應的咖哩飯，另外也有手做脆餅甜點可供選擇。

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