鈺齊-KY去年純益年增32% 每股賺6.39元 超越豐泰5.15元

製鞋廠豐泰 (9910-TW) 、鈺齊 - KY(9802-TW) 公布 2021 年獲利，鈺齊去年稅後純益達 11.85 億元，年增 32%，每股純益 6.39 元。

鈺齊 2021 年第四季營收達 44.98 億元，創歷年單季新高紀錄，毛利率 19.1%，季增 1.3 個百分點，年減 1.1 個百分點，稅後純益 3.88 億元，季增 13.7%，年增 1.08 倍，單季每股純益 2.09 元。

鈺齊 2021 年營收 155.44 億元，創新高，毛利率 18%，年減 3 個百分點，稅後純益 11.88 億元，年增 32%，每股純益 6.39 元。

鈺齊指出，2021 年新冠疫情對生產製造端的衝擊，遠大於 2020 年，相較其他製鞋同業，鈺齊集團所在廠區先受到直接影響，從 5 月的柬埔寨廠區，到 6、7 月的越南廠區，但也率先超前部署並彈性因應，趁機加快擴增集團產能規模，將各種軟、硬 體規劃配置再上一階。

展望今年，鈺齊指出，2022 年春夏鞋款整體產銷已創新高、2022 秋冬款也將 續展接單暢旺態勢，2022 年度營運規模將可續展明顯增長趨勢。

豐泰去年稅後純益 45.39 億元，年減 6.97%，每股純益 5.15 元。