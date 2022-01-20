開戶認證無法不脫口罩 金管會要求銀行設堡壘式防護

聯邦銀行健行分行確診案主要是因為客戶開戶時須身分認證而脫下口罩導致傳染，金管會今 (20) 日表示，經討論目前開戶尚無法不脫口罩就身分認證，因此訂定六大強化的防疫措施因應，其中規定各銀行要設置「堡壘式防護隔板」有效隔離客戶與行員，且客戶脫口罩時不得交談。

聯邦銀行經調閱健行分行錄影帶，發現染疫客戶因為開戶要做身分認證而拿下口罩，因此行員染疫不是因數鈔，為此金管會上周責請銀行公會研議「如何在不脫掉口罩之下確認客戶本人」。

銀行局副局長童政彰今天表示，銀行公會經與會員銀行討論，認為目前開戶尚無法不脫口罩就身分認證，因此討論出六大進一步強化的防疫措施，包括：一、 鼓勵客戶使用線上服務；二、 臨櫃開戶 KYC 部分，一定要設置隔板 (如堡壘式防護)，讓環境空間有效隔離，且客戶全程戴口罩，開戶留存影像脫口罩時也勿交談，當客戶離開後，行方就要立馬消毒，並委婉向客戶說明。

三、 提供行員充足防疫物資；四、依分行所在區域風險，提供不同程度的防護措施 (如機場鈔券先消毒再驗鈔)；五、減少非必要的外收服務。

六、分行環境部分也嚴加防疫，包括落實民眾進入營業場所的防疫作為，如戴口罩、量體溫、實聯制；並提供客戶酒精清消、體溫監測；櫃台放置隔板、加強清消；全面加強消毒，無論取號機、等候椅、寫字檯、密碼鍵盤等都要時時消毒；並且一定要保持安全社交距離。