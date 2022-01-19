燁輝高層異動 張振武接任總經理

義联集團旗下鍍烤鋼捲廠燁輝 (2023-TW) 今 (19) 日通過新的總經理人事案，由義联集團總部經營管理委員會執行副主委張振武接任燁輝總經理，原總經理吳林茂則擔任副董事長，自 2 月 1 日起生效。

據了解，張振武現年 54 歲，畢業於成功大學工程科學所碩士班，在義联集團服務至今逾 32 年，1990 年加入燁輝後從基層資訊工程師做起，歷經燁輝鍍烤鋼品的 ERP 系統建置與應用、全球鋼品反傾銷專案等項目。

此外，張振武 2004 年起也參與集團各產業資訊系統導入規劃，目前擔任億威電子系統 (股) 公司與美國 APPLED WIRELESS INDENTIFICATIONS GROUP, INC 的董事長、以及義大視覺特效公司總經理，並曾任義大皇家酒店總經理等職務。

張振武表示，今年除了持續發展既有產品、擴展全球市場之外，未來將著重四大方向，包含「提升設備自動化」，發展智慧工廠、「產品創新應用」、「創造客戶價值」、「重視 ESG」。

張振武進一步指出，除了發展智慧工廠外，也將持續投入綠能產業，強化太陽能支架、鍍面支架等展品應用，並強化企業永續經營，貢獻社會，帶領燁輝邁向「全球最好鋼鐵製造服務企業」願景。