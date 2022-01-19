無畏疫情 新光三越拚今年營收創新高

儘管本土疫情仍具高度不確定性，新光三越副董事長暨總經理吳昕陽今 (19) 日仍喊出今年營收目標上看 830 億元，年增 4%，屆時將是歷史新高，吳昕陽也透露，將積極透過旗下「beauty STAGE 美麗台」積極拓展館外拓點觸角，增添營運新動能。

吳昕陽說，過去一年受疫情嚴峻挑戰，抱持謙卑感謝的心情，對所有的事情正面面對，全年營收仍達 797 億元，幾乎與去年同期持平，是辛苦但豐碩的一年。

展望 2022 年，吳昕陽希望透過團隊的努力，一口氣將營收拉高至 830 億元，並認為疫苗普及率提高之後，疫情的衝擊可望較去年相對緩和。

吳昕陽也提到，零售有缺工問題，但「新光三越還好」，每年平均都會調薪至少 3%，有效留住人才。

對於展店，今年新光三越的重頭戲主要是 1 月下旬將登場的高雄 Skm Park，以及位於台北市東區的 Diamond Tower 目標在第 4 季開幕。

其中，Skm Park 大打走美系牌，與其他 outlet 做出差異化，吳昕陽強調，Skm Park outlet 價格一定是最好的，平均折扣 3 折起，未來當然會期待有第二家、第三家開出，與新光三越的商品剛好具一條龍的關係，惟台灣的 outlet「已經有點多」，且據點不好找。

另一方面，吳昕陽也透露，中小型店鋪或是車站型商場是新光三越一直想著墨的方向，今年會多花時間加強 beauty STAGE 美麗台拓點，有不少商場都希望新光三越進駐。

新光三越主管進一步指出，去年精品佔營收比重約 20%，由於新品正常節奏上市

今年仍有望持續強勁成長，同時，名品、化妝品和 3C 成長動能也不容小覷。