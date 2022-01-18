鋼聯新增11類型不同資源廢棄物料源處理 今年產量增25%

鋼聯 (6581-TW) 新增 11 類型不同資源廢棄物料源處理，今年第二季開始效益顯現，鋼聯預估，新增廢棄物料源處理加入後，2022 年整體產量將增加 25%，且因應國際焦炭價格上揚，2 月開始對國內鋼鐵廠集塵灰收費將進行調漲。

鋼聯在去年環評通過，新增三大項共 11 類型不同資源廢棄物料源處理，已於去年第四季陸續開始收受含鋅產品，SRF 衍生燃料產品及不銹鋼集塵灰廢棄物並貢獻營收。

其中，焚化飛灰預計在 2 月開始收受處理，其他廢棄物包括電鍍業含鋅脫水污泥、含鋅污泥及具熱值廢棄物將於上半年陸續進廠，除原有煉鋼集塵灰與污染土壤廢棄物之外，未來更將拓展至收受國內難處理高單價的廢棄物進行利用。

鋼聯主要協助處理國內鋼鐵廠集塵灰業務，去年平均每噸處理費用在 580 元，由於國際焦炭價格從每噸 5000 美元上漲至 1 萬美元，價格漲幅高達一倍，為反映成本劇烈變動，鋼聯將在 2 月與各鋼廠續約，順勢調漲集塵灰處理價格。

鋼聯公布 2021 年自結，第四季稅前盈餘 3.32 億元，全年稅前盈餘 7.25 億元，年增 38.43%，依目前股本 11.12 億元計算，每股稅前盈餘為 6.51 元。

鋼聯營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再利用收入，客戶廢棄物再利用係依實際再利用量認列收入，2021 年營收 18.54 億元，年增 14.28%，而自結獲利的成長幅度則超過營收成長，主要受惠國際鋅價走高。鋼聯指出，去年下半年因應中國與環保問題迫使當地鋅冶煉廠減產，加上歐洲綠電價格上揚使得歐洲最大煉鋅廠 Nyrstar 宣布減產，促使國際鋅價持續走揚。去年平均鋅價每噸 3005 美元，較前一年 2265 美元成長 33%。