雲豹能源19日登興櫃 參考價每股70元

雲豹能源 (6869) 將在 1 月 19 日登興櫃掛牌，參考價每股 70 元，展望後市，公司表示，目前在手工程與得標金額已達 90 億元，遠高於去年全年 21.55 億元，看好今年開始進入收割年，獲利有機會逐年成長。

雲豹能源目前實收資本額 11.27 億元，主要致力開發再生能源與各項潔淨能源，初期以台灣太陽能業務為主，範圍包含「案場開發」、「電廠持有」、「電廠投資」、「維運管理」 等，可提供「一站式整合服務」。

隨著現今能源需求增加，雲豹能源也自 2020 年起陸續跨入風電、儲能、綠電售電平台與水資源再利用等綠能與環境相關業務。

雲豹能源在手案件為台灣最大漁電共生案－台南北門 123MW 漁電共生電廠，由於農委會對於農地變更使用地目種電提出異議後，大規模取得土地不易，未來以漁電共生為太陽能主要發展項目。

雲豹能源指出，漁電共生為事多且雜的業務，由於台灣養殖戶多為小規模，漁電共生業者須整合眾多養殖戶才得以發展至一定規模，前期溝通時間長，外商不易切入投資，經驗為最大的競爭優勢。

雲豹能源 2020 年也投資天力離岸風電，跨入風電業務，2021 年結合上緯新能源、天力離岸風電、永冠能源等台灣知名離岸風電本土廠商，組成離岸風電台灣隊，並在今年參加第三階段區塊開發遴選，未來將有電廠開發、投資及電費收入等收益可期待。

另外，雲豹能源也與上緯新能源、永冠能源聯手進軍日本，開發九州周邊海域離岸風場，寫下台日綠能產業交流新里程碑。

由於再生能源往往受到天氣影響較大，發電較不穩定，因此電網需搭配儲能業務，台電估算 2025 年前需要 1GW 容量的輔助服務，少部份自建，多數會從業界購買，預計商機可達百億元以上。

雲豹子公司台普威 2020 年台電 AFC 標案以第二名成績勝出，案場自 2021 年 5 月商轉迄今，平均執行率為 99.89%，2021 年更取得台電高雄路園配電變電所 (D/S) 儲能設備系統 9 億元標案，未來將持續投入台電儲能標案以及開發民營企業儲能業務。

雲豹能源去年 12 月營收 16.34 億元 年增 12652%，累計去年全年營收 21.55 億元，年增 919%。

展望未來營運表現，台南北門漁電共生案場總建置容量 123MW，工程收入預計超過 60 億元，且多數工程收入將在今年認列；儲能業務方面，台普威能源已得標件合計總金額超過 9 億元。

汙水處理業務方面，煒盛廢水已取得標案合計總金額達 20 億元以上，以目前在手工程與得標金額已達 90 億元，遠高於目前一年營收，預期未來獲利逐年成長機會大，惟實際仍須依合約與建置進度為主。