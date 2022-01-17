去年隱形眼鏡出口5.32億美元 年增23.5%創新高

經濟部統計處今 (17) 日指出，我國隱形眼鏡產業以出口為主，隨著業者近年積極開發瞳孔放大片、彩片、散光片等產品，加上成立自有品牌行銷，成功拓展海外市場，統計去年出口額隨疫情趨緩下，達 5.32 億美元、年增 23.5%，創下歷史新高。

統計處表示，我國隱形眼鏡以出口為主，近年直接外銷比率達逾 75%，加上業者積極研發提升隱形眼鏡功能與舒適度，2014 年出口金額已突破 2 億美元、2018 年更倍增至 4.3 億美元，2020 年則受疫情影響出口小幅下滑，去年則在疫情趨緩、全球景氣復甦下，國外訂單回升，全年出口金額再攀歷史新高。

除出口金額創高外，統計處認為，去年眼鏡製造業產值也將終止連兩年衰退，主要就由占比達逾 6 成的隱形眼鏡產業帶動，統計去年 1-10 月產值已達 362 億元、年增 8%，且依廠商接單情況評估，去年全年產值也可望創新高。

台隱形眼鏡廠包含，精華 (1565-TW)、晶碩 (6491-TW)、亨泰光 (6747-TW)、金可 - KY(8406-TW) 等。

另一方面，從出口市場觀察，統計處說，我國隱形眼鏡出口以銷往日本、中國及香港地區為主，去年占比各達 43.5%、43.2%，其中，日本隱形眼鏡彩片市場逐漸飽和，近年成長相對放緩，中國及香港地區則因美妝彩片流行，加上電商銷售優勢，成為我國主要出口市場。