蘋果iOS 15安裝率低於14 但其來有自

自去年 9 月 iOS 15 正式發布以來，蘋果公司 (AAPL-US) 首次在其開發者網站上更新了官方安裝和採用數字。蘋果指出，iOS 15 目前在過去 4 年上市的手機上的安裝率為 72%；iOS 14 則為 26%，另外 2% 為更早版本。

對所有 iOS 設備而言，iOS 15 的安裝率為 63%，iOS 14 為 30%，另外 7% 為更舊版本。

至於 iPad 操作系統 iPadOS ，在過去 4 年上市設備上的安裝率為 57%；iPadOS 14 為 39%，其餘為更舊版本。就歷年上市設備而言，iPadOS 15 的安裝率再降至 49%；iPadOS 14 為 37%，更舊版本有 14%。

以 iOS 15 的安裝率與去年的 iOS 14 相比，會發現一個很有趣的現象。去年蘋果 12 月 16 日首次發布有關 iOS 14 安裝率的數據，指 iOS 14 在過去 4 年上市的 iPhone 中有 81% 的安裝率，歷代 iPhone 則為 72%。

今年，蘋果在近一個月後首次提供 iOS 15 安裝率，低於 iOS 14，分別為 72% 和 63%。

關鍵不同點在於：蘋果今年其實允許 iPhone 用戶繼續使用 iOS 14 並且仍會收到安全更新。

蘋果對此解釋說：iOS 現在可以在設定中提供兩個軟體更新版本的選擇。用戶可以在 iOS 15 發表後立即升級到最新版本，以獲取最新功能和最完整的安全更新套件。或者也可以選擇繼續使用 iOS 14，並仍然獲得重要的安全更新。

因此，蘋果的用意在於鼓勵用戶採用最安全的 iOS 版本，即使它是 iOS 14 而不是 iOS 15。不過，蘋果還是鼓勵用戶升級至 iOS 15。