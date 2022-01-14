〈台幣〉外資回流 連3升收27.624元

外資連日買超台股並加大匯入力道，推升新台幣兌美元走勢，今 (14) 日一度衝破 27.6 元關卡，最高來到 27.595 元，終場升幅收斂，以 27.624 元作收，升值 2.4 分，為連續 3 個交易日走升，台北及元太外匯市場總成交值 15.27 億美元。新台幣本周升值 0.24%。

台股今天尾盤急拉，跌幅快速收斂，除了台積電表現強勢外，航運股也吸引資金進駐，不過，電子股普遍走跌，終場指數仍下跌 33 點，收在 18403 點，高低震盪達 295 點，外資買超 152 億元，已連 4 買，累計買超逾 477 億元。

美元持續在 2 個月低點盤旋，新台幣匯率今天以 27.65 元小貶開盤，在外資匯入下，呈現偏升格局，最高來到 27.595 元，升值 5.3 分，但美元買盤仍不少，使得逾半漲幅回吐。

新台幣兌美元終場升幅收斂，收在 27.624 元，升值 2.4 分，台北外匯市場成交金額 10.35 億美元，元太外匯市場成交金額 4.92 億美元。

美國聯準會 (Fed) 對於就業、通膨目標逐漸達標，加上物價快速上漲，官員與市場都預估今年啟動升息勢在必行，鴿派官員芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯 (Charles Evans) 表示，政策轉向後，今年底美國通膨率將下降至 2.5% 左右。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數今天小跌 0.04%，日圓強彈 0.54%，人民幣也勁揚 0.21%，新台幣與新加坡幣升值 0.08-0.09%，歐元及韓元也小幅走升。



