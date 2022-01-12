〈美股熱門股〉Illumina基因檢測業務看旺上調全年財測 收盤大漲近17%

基因檢測公司 Illumina 以需求旺盛為由上調今年銷售預估，並指出分析師對其 2022 年的預測過低，周二（11 日）股價大漲近 17%。

Illumina 在摩根大通舉辦的年度醫療大會上預估，今年銷售額成長介於 14% 至 16% 之間，最高可達 52.4 億美元，增幅遠高於 FactSet 追蹤的分析師平均預測的 11%，今年每股獲利則介在 4 至 4.2 美元之間。

Illumina(ILMN-US) 周二股價受利多消息激勵大漲 16.98%，每股報 423.80 美元。

該公司初步估計，其儀器與消耗品在 12 月當季成長 25%，達到創紀錄的 11.9 億美元，使 2021 全年銷售額達到 45 億美元，較去年同期成長 39%。

Illumina 執行長 Francis deSouza 表示，市場對基因檢測需求正逐漸成長，用於癌症和其他疾病早期基因檢測，可以將公司的目標市場人口從目前的 10 億人擴大到 2026 年的 20 億人。

基因檢測的影響補償範圍也擴大到遺傳病檢測，deSouza 舉例，密西根州的醫療補助計畫有補助兒童檢測費用。

此外，新冠變種病毒株已透過基因檢測方式追蹤，疫情大流行使各國在在未來 10 年共編列 1,650 億美元預算對新的傳染性生物體進行全球監測，而 deSouza 說自家的新技術可使檢測成本降至 100 億美元，將獲各國採用。

過去一年，Illumina 的實力已得到廣泛的認可，多數分析師給予該股「持有」（Hold）評等，摩根大通分析師 Tycho Peterson 在 Illumina 上調財測後重申對其「中性」（Neutral）評等。