免保證商業本票發行突破兆元 金管會出手防堵票券市場不健全

金管會今 (6) 日表示，鑒於部分免保證商業本票發行人之發行餘額過高、已突破兆元，有偏離健全財務結構之虞，因此將研議票券商在承銷時也要檢視發行人發行免保證商業本票餘額占其淨值的倍數、負債比，以免發行人財務不健全時衝擊票券市場。

金管會表示，近年來票券市場免保證商業本票發行餘額，已由 2016 年 1 月 4 日的新臺幣 7559 億餘元，提高至 2021 年 12 月 9 日的新臺幣 1 兆 5,228 億餘元，成長快速，少部分發行人之發行餘額占淨值倍數有高達接近 10 倍者，有偏離健全財務結構之虞。

最常發行免保證商業本票發行的業者包括：金控業、電力供應業如台電、油品供應業如中油、汽車租賃、金融租賃、證券業，一般發行的資金都用來做營業週轉金。

金管會表示，目前票券業自律規範只有針對票券公司自己做風控，沒有針對「發行人」做負債比的控管。為健全票券承銷業務、保障投資人及降低票券商的包銷風險，已於 2021 年 12 月 29 日函請票券公會，研議規範票券商承銷免保證商業本票時，應檢視發行人發行免保證商業本票餘額占其淨值的倍數，並考量其負債情形。

金管會再次強調，本項措施之目的是為了維護票券市場信用工具的品質，降低票券商包銷風險，兼顧需要於票券市場籌措短期資金之企業，能順利取得所需資金。

金管會表示，為使本項措施得以順利推展，金管會已函知票券公會修正免保票自律規範時，應考量發行人所需調整期間，採「逐步調降」的方式進行調整，避免對此類發行人短期資金的籌措產生過大衝擊。金管會將持續關注票券商辦理承銷免保證商業本票餘額的情形，以及本項措施的推動進度，以利票券市場健全發展。