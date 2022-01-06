南港證實榮譽董座林學圃因病辭世 享壽74歲

南港 (2101-TW) 輪胎榮譽董事長林學圃昨 (5) 日驚傳辭世，公司今 (6) 日證實，已接獲家屬通告，林學圃因病於去年 12 月底辭世，享壽 74 歲，公司暨全體同仁深感悲痛與不捨；而公司由專業經理人治理，今後將持續按既定方向及軌道運作，營運不受影響。

昨日傳出林學圃去年 11 月底因心臟不適，前往醫院檢查，之後住進加護病房，不久即離世，不過南港昨日並未對外回應相關消息，今日則在公司官網上證實。

南港表示，對於林前董事長辭世深感不捨，帶著緬懷感念之心，感謝其對公司無私奉獻與付出，賦予台灣最老字號輪胎品牌嶄新的面貌與品牌價值，他將是南港輪胎永遠的榮譽董事長。

南港強調，林學圃數年來均以策略顧問角度義務提供經營建議，並未擔任任何正式職務，公司具完善管理與營運體制，由專業經理人治理。

南港去年下半年輪胎本業雖受美國反傾銷法及全球航運高漲等因素侵蝕獲利，但已陸續反映運價及原物料高漲成本給客戶端，加上全球車市需求持續暢旺，在律師團隊協商下，將重新出貨美國市場，後續營運將逐步回溫。

另外，南港第一代電動車胎已於去年首季上市，並展開第二代高性能電動車胎開發計畫，瞄準市場主力車款 Tesla Model 3 售後及補修需求，預計明年上市。

至於備受外界矚目的世界明珠開發案，南港表示，將如期完工，整體銷售達 7 成，17 樓以下多已完銷。