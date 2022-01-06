安力-KY去年Q4營收登峰 全年營收22.76億元創新高

安力 - KY(5223-TW) 今 (6) 日公布最新營收，2021 年 12 月營收再登 2 億元大關，第四季營收 6.61 億元改寫單季新高，年增 3.17%，安力指出，第四季爲散熱產品傳統旺季，且中國限電政策獲緩解，加上開發各種散熱產品應用成效顯現，推升全年營收亮眼，目前持續布局車用產品。

安力 - KY 2021 年 12 月營收 2.15 億元，月減 14.86%，年減 5.23%，2021 年第四季營收為 6.61 億元，季增 15.59%，年增 3.17%，2021 年全年營收 22.76 億元也登上巔峰，年增 9.65%。

安力 - KY 分析，在伺服器 / 家用遊戲機散熱零件上，安力 - KY 2021 年全年伺服器及家用遊戲營收 3.51 億元，占整體營收高達約 15.5%。各大伺服器業者為因應大量資料存取需求，不斷擴張基礎建設，預計 2022 年這類產品出貨持續暢旺。

另外，家用遊戲機仍受晶片缺貨影響，市場需求大於供給情況仍未改善，中長期而言，家用遊戲機市場仍是需求上揚走勢。

安力 - KY 車用產品也有新進展，2021 年車用營收約 2800 萬元，佔整體營收約為 1.2%，由於激光雷達 (光學雷達) 在中國智能電動汽車的應用加速，且激光雷達成本大幅下降，從最初數萬美元降低至數百美元，讓激光雷達的應用不再虛無飄渺，中國許多品牌車廠也宣布在量產高端車型中搭載激光雷達，安力 - KY 自 2021 年開始布局，目前已獲中國大廠多個開模 / 試產及量產訂單，期盼今年跳躍成長。

安力 - KY 2021 年前三季稅後純益 1.67 億元，年減 16.56%，每股純益為 3.77 元。