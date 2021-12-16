泰金-KY切入水五金產品新領域 明年可望大成長

家飾鑄件廠廠泰金 - KY (6629-TW) 第四季營運轉佳，單月營收重返 1 億元，法人估今年營收將挑戰 14 億元大關，全年營收、獲利可望改寫新高，董事長許大進今 (16) 日指出，明年營收還將雙位數成長。

許大進今天在法說會中指出，2022 年泰金 - KY 成長動能來自窗飾、衛浴產品及水五金壓鑄件出貨成長。

許大進指出，泰金 - KY 開發水五金壓鑄件，已在 12 月開始出貨，明年第一季還有另一新客戶，水五金產品將是 2022 年出貨重要動能之一，預估 2022 年水五金產品占泰金 - KY 營收將達 7%。

泰金 - KY 去年擬與成霖 (9934-TW) 合資在在泰國成立水五金廠，後來因疫情及雙方營運看法有差異，造成合作告吹，但泰金 - KY 仍以本身的鋅壓鑄生產實力獨力切入此一產品領域，陸續獲客戶下單，並已開始出貨。

許大進也強調，泰金 - KY 也將以中高階衛浴產品，切入既有的美系大型裝修連鎖客戶通路，將在明年中正式發表產品。

泰金 - KY 前三季稅後純益 1.72 億元，每股純益 4.83 元，在第四季原物料價格平穩下，法人估全年稅後純益將優於去年。

泰金 - KY 現有產能將使全年營收達 17 億元，預估明年資本支出將以產能去瓶頸為主，並未有大幅增加資本支出金額的規劃。