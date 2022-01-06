〈貴金屬盤後〉黃金連漲2日 但FOMC會議記錄偏鷹 電子盤金價回落

週三 (5 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日上漲，係因 Omicron 病例增加，資金流向避險，以及美股大盤走低、美元走疲，令黃金找到支撐力。

然而，週三黃金收盤後半小時左右，FOMC 公布 12 月會議記錄，電子盤交易金價自收盤價回落。該會議記錄顯示，Fed 官員普遍認為，升息行動可能會較先前預期更早且更快速。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 10.50 美元或 0.6%，收每盎司 1825.10 美元。

週一黃金下跌 1.6%，觸及最活躍黃金自 12 月 21 日以來最低收盤價。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，因應 Omicron 病例增加，投資者似乎更傾向於黃金。

電子盤交易，黃金自收盤價下跌至約莫 1816.40 美元。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 表示：「Fed 會議記錄偏鷹派，顯示官員對持續的通膨更加擔心，且普遍表明升息計畫加速。因此，這些不利黃金，市場直接的反應也證實了這點。」

「然而，首次升息提早到來的任何跡象事實上有利黃金，因為 Fed 升息的時候，黃金通常會跟著上漲，例如 2015 年 12 月，Fed 首次升息的時候，終止了黃金長期的熊市，爾後數月黃金強勁反彈。」他說。

Otunuga 則認為，黃金今年的第一週走勢不僅受 FOMC 會議記錄的影響，週五將公布的美國非農報告也是重頭戲，倘若投資者解讀該報告，更加堅定預期 Fed 今年將升息 3 次，「那麼可能會讓不孳息的黃金走跌。」

美國官方非農就業報告將於週五發布，經濟學家預計非農新增就業將達 42.2 萬人。

與此同時，素有小非農報告之稱的 ADP 就業報告顯示，12 月私營產業新增就業 80.7 萬人，為是經濟學家預期新增的 37.5 萬人的兩倍多，但金屬市場走勢沒有明顯受到牽動。

ICE 美元指數週三下跌 0.4%，提高了美元計價的黃金價格的吸引力，但同時，10 年期美國公債殖利率上升至約莫 1.679%。美股大盤大致走低。

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