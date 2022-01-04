〈樺漢結盟谷歌〉深化合作首重工業元宇宙 相互加值提升市占率

Goolge (GOOGL-US) 入股樺漢 (6414-TW)，市場分析，雙方除了將聚焦在「工業元宇宙」應用外，此次合作也能替樺漢加速開創新的商業模式，整合 Goolge 的加值工具及服務、樺漢硬體設計的生產能力，不僅能互相加值、更藉由提供一站式解決方案，提升雙方市占率。

Google 此次砸 11 億元入股樺漢，更是首次投資台灣上市櫃公司，市場認為，主要還是聚焦未來元宇宙在工業 / 商業領域的應用；且 Google 過去也曾入股奇景光電 (HIMX-US) 子公司立景光電，當時合作目的同樣聚焦在 Google Glass 發展。

另一方面，目前 Google 除了擁有強大的雲端運算能力外，更有多樣化的商務工具服務，廣獲企業採用；而樺漢在工業 / 商業硬體上也有客製化設計生產的能力，透過深化合作互相加值，藉此提高雙方在 B2B 市場的市占率。

而除了 Google 外，樺漢也能藉由其他合作夥伴如中華電信 (2412-TW) 的 5G 通訊系統、精誠資訊 (6214-TW) 的軟體能力，將能替客戶解決一體化問題，提供硬體、軟體以及系統整合、大數據分析儲存等解決方案，成為一家能同時提供雲、軟、硬智慧平台的 AIoT 雲端服務公司。

樺漢董事長朱複銓也透露過，新的商業模式構想提出後，已有 20 個各產業應用指標大客戶願意長期合作，最先應該會在智慧製造領域看到成果，隨新業務一一實現，可為樺漢中長期發展帶來良好動能。