國銀去年前11月獲利超越2020全年 11月存放比續創史上新低

鉅亨網記者陳蕙綾 台北 2022年1月4號19點27分

國銀 2021 年前 11 月國銀獲利達 3194.9 億元，不只創下歷年同期次高紀錄，也超越 2020 年全年獲利。此外，存放比在 2021 年 11 月再探低至 69.62%，續創史上新低。銀行局副局長童政彰表示，主要是 11 月存款創去年單月增幅最大，才導致整個存放比持續下降，但還沒有到「爛頭寸」的地步。

據金管會統計，2021 年前 11 月國銀獲利達 3194.9 億元，不只創下歷年同期次高紀錄，也超越 2020 年全年獲利。銀行局表示，獲利主要來自國內總分行，因為放款餘額增加，與利差擴大導致利息淨收益增加。

截至 2021 年 11 月底止，國銀放款總餘額新臺幣 33 兆 5298 億元，較上月底增加 2070 億元；逾期放款金額為 622 億元，較上月底減少 6 億元；逾期放款比率為 0.19%，與上月底相同，較去年同期減少 0.04 個百分點。

2021 年 11 月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為 729.44%，較前一月底 718.45%、增加 10.99 個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

至於國銀存放比，2021 年 10 月首度跌破 70% 大關、來到 69.93%，11 月持續探低到 69.62%，再度改寫新低。童政彰表示，2021 年 11 月存款增加 5054 億元，創去年單月增幅最大，主要是年底廠商貨款收入增加，但放款僅增加 2070 億元，一來一往下，導致整個存放比持續探低。

童政彰進一步表示，國銀還沒有到「爛頭寸」的地步，銀行近兩年帳上現金跟約當現金相加都維持在 1.2 兆元水準，並沒有因為存款大幅增加，帳上現金加約當現金就大幅增加，而是維持一個持平的狀態，顯示銀行還能有效運用餘裕資金進行放款、有價證券投資或同業拆借等，不是存放比下降就是所謂的爛頭寸，銀行無法有效運用現金，才是爛頭寸的現象。