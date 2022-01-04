兆豐銀行結合CWMoney存錢記帳App 跨業金融查詢服務再添利器

為實現金融科技數位化，帶動產業轉型，兆豐銀行與 CWMoney 存錢記帳 App 推出匯利率查詢與分行地圖搜尋功能，提 500 萬使用者便利的金融查詢服務，免註冊登入即可一指查詢最新匯利率，並透過分行地圖查詢功能，找到最近兆豐分行前往辦理業務，將金融服務融入消費者生活，實踐場景金融「銀行即服務」的夢想藍圖。

以往消費者想要查詢匯利率或帳戶餘額時，只能從銀行的官方網站、網路銀行或是行動銀行取得資訊，現在只要透過「開放銀行」的服務模式，就能夠讓消費者從「第三方服務提供者 (TSP)」的平台上直接查詢自己在金融機構的金融資訊。

為打造便民的數位金融服務，兆豐銀行積極推動開放銀行金融資訊整合服務，108 年與麻布記帳 App 合作匯利率查詢功能，成為台灣首波參與第一階段「公開資訊查詢」介接之銀行；109 年再度獲准為第二階段「消費者資訊查詢」集保 e 手掌握 App 首波合作銀行，並於 110 年 4 月完成資訊整合，只要消費者通過身分認證與授權，即可在集保 e 手掌握 App 查詢證券資產、存款餘額與交易明細等功能。

兆豐銀行持續研發 Fintech 金融創新科技，目前累積的專利件數為國內金融業第一，也樂見開放銀行服務所帶動的跨界合作機會，將持續與各領域的業者合作，推動開放銀行第三階段「交易資訊」服務，共同建立友善的金融生態圈；未來消費者可直接使用 TSP 業者的 App 進行轉帳支付、繳費等交易功能，在不同的生活場景中，快速、安全的享受各項金融服務。