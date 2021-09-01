泰鼎拚員工疫苗100%覆蓋率 確保產能供給

泰國疫情雖減緩，PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 為了對抗疫情，近期自費購買新冠肺炎疫苗安排員工接種，預計 9 月底可達 100% 員工疫苗覆蓋率，維持生產營運穩定，確保生產。

泰鼎 - KY 今 (1) 日指出，已依規定管道向泰國醫院申請由公司自費為員工施打新冠肺炎疫苗，預計可以取得至少 1.3 萬劑疫苗；待核准程序完成後將於 9 月第二周為全體員工施打第一劑，第四周完成第二劑疫苗接種，希望在 9 月底前達成疫苗覆蓋率 100% 的目標。

泰鼎 - KY 表示，除推動積極疫苗政策以保護員工健康外，公司亦持續進行生產密封泡泡，在「就地生產、就地休息、就地吃飯」的方針下，安排員工住廠、照顧其三餐食宿並定期進行核酸檢測篩檢，以降低員工通勤往返的風險並提高工廠生產力，目前約已有 200 餘名直接生產人員採取此一作息方式工作。

另配合泰國政府規畫並建置 Apex 沙盒計畫，進一步保護工廠營運及員工安全。泰鼎 - KY 表示，計畫將憑藉良好的動線規畫完善確診者收治、高風險員工隔離措施、透過機器人等高科技的運用，同時兼顧隔離者的生活機能及支援人員的健康安全、並加入太陽能板節能設計使沙盒能源供應自給自足，預計今年 10 月中就可以正式啟動使用。