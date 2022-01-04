瀚亞投信 榮獲五項指標基金大獎

BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎 2021 年得獎名單出爐，瀚亞投信包含總代理 M&G 投資在內，共計拿下五項大獎肯定，包括三項最佳基金公司獎、兩項最佳表現定期定額基金大獎。得獎類別涵蓋台灣股票、日本股票、全球股票，以及中國股票，顯示研究團隊實力堅強。

2021 年 BENCHMARK《指標》的最佳基金公司獎項激烈競爭，瀚亞投信順利拿下「台灣股票 - 同級最佳」、「日本股票 - 同級最佳」和「全球股票 - 傑出表現」殊榮，係分別以瀚亞菁華基金、瀚亞投資－日本動力股票基金，以及 M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 (本基金配息來源可能為本金)(原名：M&G 全球精選股票基金) 優異成績，彰顯公司經理團隊在這三個領域的專業能力與卓越表現。

瀚亞投信認為，「最佳基金公司獎」主要展現出資產管理公司於各種資產類別上的操作實力和管理策略，觀察重點涵蓋投資方式、績效與風險、投資組合管理，與企業品質等條件缺一不可，在在證明瀚亞無論是單一國家或全球型產品，都有紮實的研究背景與操作能力。

個別基金獎部分，瀚亞投信拿下兩項最佳表現定期定額大獎，由瀚亞中國 A 股基金（人民幣）獲得「中國股票 - 同級最佳」；瀚亞外銷基金獲得「台灣股票 - 同級最佳」之殊榮，無論是基金績效或者穩定度都有目共睹，適合投資人利用定期定額方式長期投資。本項目主要是依據嚴謹的量化數據，篩選出中長期績效優異，同時又能做好控制投資人風險之基金，此外，ESG 相關條件也被納入本次篩選考量。

瀚亞投資表示，能夠在 2021 年 BENCHMARK《指標》台灣年度基金大獎上取得優異成績，歸功於瀚亞集團國內外研究團隊及總代理 M&G 投資研究團隊的專業操作成果。瀚亞投資也期許，在 2022 年持續替台灣投資人帶來更好的服務跟投資體驗。

警語

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場 (如：香港) 上市之有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

M&G 基金為 M&G 投資基金 (1)〔M&G Investment Funds(1) 〕、M&G 投資基金(3) 〔M&G Investment Funds(3)〕、M&G（英國）收益優化基金（M&G Optimal Income Fund）與 M&G (Lux) 投資基金 (1)〔M&G (Lux) Investment Funds 1 〕旗下之子基金。M&G 投資基金(1)、M&G 投資基金(3) 與 M&G（英國）收益優化基金係登記於英格蘭暨威爾斯之變動資本開放型投資公司，其指定 M&G Investment Management Limited 擔任基金管理機構；M&G (Lux)投資基金(1) 係依盧森堡法律設立之可變動資本投資公司，其指定 M&G Luxembourg S.A. 擔任基金管理機構。

本基金經金管會核准或同意生效 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧 亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。

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