富邦元宇宙ETF 將於1月7日募集

隨著各國 Omicron 確診病例四起，預期人類將與疫情共存的事實，將進一步推升未來消費者對於遊戲、虛擬商務會議、社交互動的長期需求。富邦投信將於 1/7 募集聚焦元宇宙的富邦元宇宙 (00903)ETF，元宇宙的商機跨足各行各業，從半導體、通訊電子、資訊科技到金融、軟體服務等等，如果說元宇宙是人類未來新的生活方式，它的商機可說無所不在，肯定是 2022 年不可忽視的最新投資趨勢。

富邦元宇宙 (00903)ETF 擬任經理人王辰方表示，富邦元宇宙 (00903)ETF 投資的不只是大型科技股如 Nvidia、Apple、Microsoft、Meta(Facebook) 等，而是更加聚焦在元宇宙相關的虛擬軟硬體科技應用上。在各大科技龍頭廠商看到未來商機登高一呼，揭開元宇宙投資序幕、並因此開闢一場投資新藍海的同時，未來在不同領域的技術發展上，也因為相關的應用推陳出新，元宇宙也將從原本的概念意象，逐步落實到生活各個層面，由虛化實，未來也將不僅僅是喊得出來的大公司獨占鰲頭，目前正鴨子划水賣力耕耘的中小公司，也將一起成為人類未來無線網路新世界新入口的創造者。

目前市場在討論元宇宙的議題時，多數的鎂光燈仍聚焦在這些大眾喊的出來的公司，像是 NVIDIA、FB 或是前述的 Microsoft，然而要順利達成虛擬實境中的實際運作，背後的重要元素還包括；要有多面向的基礎設施、順暢快速的通訊雲端處理、舒適與高解析的 AR/VR 裝置、開放式的平台 / 服務，以及多元繽紛的內容 / 體驗，這些元素的建造者與提供者，多數可能是一些較鮮為人知的公司，或是一些市值正在由大變小的中小型公司，這些公司也正是現階段容易被投資人遺漏的未來潛力股。

王辰方指出，富邦元宇宙 (00903)ETF 追蹤的「Solactive 元宇宙指數」，成分股篩選原則主要分為三部分，首先鎖定 Solactive 指數公司國家分類定義下的已開發國家 (包含台灣和韓國)，考量市值與流動性後，利用指數公司內部開發的 ARTIS 關鍵字搜尋識別系統，對公司之公開資訊與元宇宙主題之關聯性進行評分，依據關聯性分數由高至低將公司排序，選出排名前 30 名之企業納入指數成分股。

截至 11 月底，該指數成分股之國家分布以美國為主 (佔比約 87%)，其餘則包含韓國、日本、澳洲、歐洲及台灣；類別配置方面，由於元宇宙處於初步發展的階段，基礎設施與平台服務為首要發展的階段，目前該指數在這兩個類別的配置比重相對較高 (合計佔比約 60%)，這兩領域主要也由科技巨頭所領導，未來該指數的類別配置也將隨著元宇宙領域發展而有所變化。

若投資人對於元宇宙題材有高度興趣，可考慮高度參與元宇宙企業的富邦元宇宙 ETF，且募集期間申購僅需要新台幣 15,000 元起，輕鬆就能入手，一次掌握科技產業新趨勢。

Solactive 元宇宙指數投資產業配置

資料來源：Solactive AG、富邦投信整理；資料日期: 2021.11.30 註：投資比重將隨時間變動，簡介內容僅供參考。

本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/asset-management/index) 或公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。本基金未受 Solactive AG 以任何形式贊助、宣傳、銷售或支持，Solactive AG 亦不就在任何時點或任何方式使用指數及 / 或指數商標或指數價格之結果提供任何明示或默示保證或確認。無論在任何時點或任何方式使用指數之結果及 / 或指數商標或指數價格，亦同。指數由 Solactive AG 計算並發佈。Solactive AG 盡其最大努力確保指數之正確計算。無論對於發行人是否負有義務，Solactive AG 無義務對第三人 (包括但不限於投資人及 / 或本基金之中介機構) 提醒指數計算之錯誤。Solactive AG 發佈指數或針對本基金為指數授權或指數商標授權不得視為 Solactive AG 推薦資本投資於本基金，亦不得被視為 Solactive AG 針對投資於本基金之保證或意見。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1. 基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2. 本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形 (包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3. 為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。4. 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計 110%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。

本基金為全球指數股票型基金，投資產業包括一般科技、資訊科技、工業、非必須消費等產業，參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級屬 RR4，此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

【投資地區政治、經濟變動之風險】本基金主要投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品，因此國內外政經情勢、國際關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力降低投資地區政治、經濟變動之風險，惟不表示風險得以完全規避。此外，本基金指數成分股票涉及有香港地區掛牌交易之中國企業股票，投資人應了解中國仍為一開發中的新興市場國家，其法律及監管架構仍持續發展中，國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場報酬造成直接或間接的影響，且標的成分股若屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，本基金基於控管政經風險而無法持有，及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合。

本基金自成立日起至上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。

本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。