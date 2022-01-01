〈圖片集〉台北101跨年倒數有亮點！中國信託銀行動畫字樣迎接2022年

「We are family」、「We are Taiwan」字樣出現在台北 101 跨年到數動畫影片，期盼凝聚臺灣人民的心，迎向 2022。／中國信託銀行提供

「We are family」、「We are Taiwan」字樣出現在台北 101 跨年到數動畫影片，期盼凝聚臺灣人民的心，迎向 2022。／中國信託銀行提供

「We are family」、「We are Taiwan」字樣出現在台北 101 跨年到數動畫影片，期盼凝聚臺灣人民的心，迎向 2022。／中國信託銀行提供

台北 101 跨年倒數有亮點！ 中信兄弟超人氣小翔、「台灣阿龍」及「小火子」等中國信託集團吉祥物登上 120 秒動畫。／中國信託銀行提供

日本、新加坡、曼谷、紐約等中國信託銀行設立海外分支機構的知名地標，均登上台北 101，象徵中國信託銀行布局國際的佳績。／中國信託銀行提供