國泰世華職棒信託資產超過1.55億 守護220名球員

除了富邦金、中信金力挺中華職棒以外，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行持續為職棒球員信託，信託資產至今已經超過 1.55 億元，守護的現役球員已達 220 名。

國泰世華銀行副總經理張經理表示，國泰世華銀行與中華職棒的緣分最早源自 2009 年，共同首創「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」；日後更進一步成為公益合作夥伴，如今，「職棒工會回饋列車」已舉辦超過 50 場、走過逾 100 間機關學校、超過 8000 人次參與。

從信託出發 保障球員退役生活同時實現普惠金融

2021 中華職棒賽季結束後，不少球員選擇行使自由球員權利，得以與國內外其他球隊接觸，突顯職棒環境在多年的努力下已更臻成熟。國泰世華銀行與職棒球員工會、職棒聯盟及各球團合作「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」，希望透過設立防賭基金並為球員規劃儲蓄退休金，提升台灣職棒環境。



國泰世華銀行指出，至今參與的現役球員已達 220 名，信託資產規模則超過新台幣 1.55 億，且整體信託規模仍持續成長中。

在信託期間，若球員有臨時提領資金的需求，需經工會同意，銀行才會進行撥款，充分藉由信託機制展現職棒球員防賭的自律決心；待球員退役後，信託資產將全數返還供其生活使用，進一步達成確保球員退役生活品質的目的。