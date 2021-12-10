三大國內電商11月營收寫新猷 富邦媒首破百億大關

11 月適逢電商雙 11 全年最大促銷檔期，國內電商平台業績強強滾，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 今 (10) 日公布 11 月合併營收同創單月新高紀錄，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物也創單月高，由於正處電商傳統旺季，緊接著雙 12 促銷將登場，電商業看第四季的營運相當樂觀。

富邦媒 11 月合併營收 122.33 億元，月增 84.69%，年增 32.04%，單月首度衝破百億營收大關，並推升前 11 月合併營收創下 800 億元的新里程碑，達 803.84 億元，年增 32.39%，已較去年全年的營收多出近 200 億元。

網家 11 月合併營收 56.08 億元，月增 35.85%，年增 6.56%，也是網家首度單月營收突破 55 億元。

而東森購物 11 月合併營收 (含草莓網、熊媽媽買菜網) 達 28.3 億元，月增 26%，稅前盈餘 2 億元，雙創新高；累計前 11 月合併營收 258.6 億元，年增 16.6%，稅前盈餘 19.2 億元，年增 25%。

富邦媒指出，momo 網路購物 11 月表現亮眼，年增 34%，業績占比達 96.3%，創歷史新高，其中，行動購物年增幅達 42%，占網購業績比重近 80%。

其中，momo 網路購物雙 11 當日凌晨 3 分鐘業績破億元，檔期業績更為平日飆增 3.5 倍，富邦媒指出，由於宅經濟加速消費轉往線上化，今年參與雙 11 的消費者年增約 30%。

網家則說明，主要營收動能來自旗下 24h 購物，雙 11 買氣延續至月底美式黑色星期五的折扣活動，熱銷品類除傳統第四季熱賣的通訊電子產品，由於疫後個人著重保健趨勢，跑步鞋業績為去年的 2.5 倍、養生食品也有大幅成長，而美妝品類訂單筆數在平台上創下歷年新高。

另一方面，網家旗下跨境電商事業體 - Bibian 比比昂今年整體 GMV 月月刷新歷史新高紀錄，使 11 月營收年增 249%，業績逐月呈雙位數增長，是另一營收成長動能。

而東森購物網雙 11 檔期業績開紅盤，單日業績 5.4 億元，推升 11 月網路業績年增 36%，隨著電商市場蓬勃發展，東森購物網北中南的物流中心也積極展開規畫，楊梅物流一倉已提早啟用，台中倉規劃 8000 坪使用空間，而高雄倉、花蓮東部倉都在規畫中。