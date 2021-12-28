2022投資壓力大？面對高通膨風險的必備神器！

疫情以來，寬鬆貨幣政策助長了美股的漲勢，然而隨著美國聯準會 (Fed) 正在準備升息計劃，2022 年的成長恐將放緩。不僅是美股，在原物料、航運、原油的價格也掀起波動，而加密貨幣也日趨成為趨勢，陸續推升了交易熱度。

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