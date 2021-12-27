台股連五漲飆萬八 元大基金績效強強滾

美股聖誕假期前強彈，台股奔漲百點飆萬八新高，台股基金績效大進補，基金龍頭元大投信近期淨值已領先創高的元大多多基金、元大店頭基金及元大新主流基金再度聯手攻高。法人指出，過往台股封關週到隔年農曆春節前的表現漲多跌少，投資人可留意近期績效強勢創新高的台股基金，持續參與潛在價差機會。

元大投信近期有多檔台股基金表現亮眼，包括元大多多基金、元大店頭基金及元大新主流基金，上周相繼創高。其中瞄準中小型股的元大店頭基金，今年漲幅已突破 50%，今日淨值再漲，累積漲幅來到 56.6%，雙雙超越加權指數及櫃買指數上漲 22%、27% 兩倍有餘。

元大多多基金、元大新主流基金鎖定台股利基趨勢，近期淨值也有多日創新高，合計今年來兩檔各漲 33.6%、36.5%，均跑贏大盤成績。另外國內最大台股基金 - 元大台灣高股息優質龍頭基金亦在權值股奮起下，最新淨值預估來到 15.72 元，年漲逾 21%。

法人指出，年底台股交投轉淡，但外資著墨減少，反有利內資拉抬，使中小型股強勢演出，27 日台股多頭兵多將廣，漲勢擴大，掌握本波節奏而已領先創高的台股基金，漲幅持續居前。

近期市場逐步消化聯準會加速縮減購債議題，新冠變種病毒的影響也逐漸式微，而台灣經濟表現強勁，提供信心後盾，市場資金積極進駐半導體等創新科技題材，反映對明年經濟表現樂觀。

根據過往經驗，當美股回歸穩定，台股多能順利走出元月行情，過去十年元月台股漲多跌少。法人建議，投資人可挑選抓住本波多頭節奏、表現強勢的台股基金，提前卡位 2022 年行情。