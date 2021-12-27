全台首見！產官學建設拚場 普立茲克在此「群聚」

市中心鑽石級地段賣一塊少一塊，土地稀缺、營建缺料缺工等造就房地產價值不只保值有撐，還穩定成長，而觀察房產趨勢，讀懂城市價值的一級開發商近來瘋搶台中水湳經貿園區，土地價格、交易熱度屢創新高，園區內各區段首發新案緊鑼密鼓籌備中，購屋者高度關注。

中央公園實景。(照片提供: 台中市政府)

水湳經貿園區原為台中市水湳機場，發展目標明確，區內建設規劃環繞「智慧、低碳、創新」三大主軸，已啟用的中央公園是台北大安森林公園 2.58 倍、全台最大的都會區公園，加上有森林中美術館之稱的「綠美圖」等 8 座國際型展場，在政府主導、各界追隨下，不美不國際的建築作品，是進不了水湳經貿園區的。

包括日本建築師妹島和世、西澤立衛、法國建築師波宗巴克，再加上中國醫藥大學亦重金禮聘 7 位普立茲克獎得主參與水湳校區開發，包括法蘭克. 蓋瑞、倫佐 · 皮亞諾等，水湳經貿園區內普立茲克得主作品密度之高，全球僅有西亞阿布達比可以比擬，水湳經貿園區已然成為「普立茲克國際城」。

而細數水湳經貿園區內各區段，又以文商段土地最受注目，除正迎中央公園首排核心區位外，僅 25 公頃面積，全區占比不到 10%，堪稱精華中的精華，若加上容積時程獎勵，文商段土地容積可達 800%，價值性也最高，除規劃景觀豪宅外，該區也將吸引精品級業種進駐，如同擁有台北信義計畫區與大安森林公園般，種種優勢吸引包括豐邑機構、寶輝建設、精銳建設、由鉅建設購地插旗。

豐邑機構水湳新案基地位於最精華的文商段，基地現場已有設置看板，吸引購屋客詢問。(圖: 業者提供)

市調單位指出，眾所注目的文商段，首發案將由豐邑機構登場，建照預計明年農曆年後可以取得，預計推出中坪數產品，樓層將會是水湳現階段最高樓，開價方面預料也將超越 7 期豪宅價格。

值得一提的是，文商段僅 53 筆土地，財團已購地 22 筆，從第一次政府放標到第二次標地，僅隔半年時間，地價漲幅達 14%，有趣的是，文商段首排雖面中央公園，但限高 100 米，第二排則限高 140 米，地產開發商在尺度與規格上，更有空間得以展現，文商段第二排價值性更顯優越，加上政府大量投入資金與資源成就水湳經貿園區，將比一般重劃區發展更為迅速，10 年內必可見其國際級身價與規模。