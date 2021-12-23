金融業資料共享時代來臨 9大資料可跨業互傳

為因應金融科技發展，提升消費者便利性、強化金融機構風險控管及促進金融機構間跨業合作，金管會今 (23) 日訂定「金融機構間資料共享指引」，明定在客戶同意的前提下，金融業可跨業共享「客戶基本資料」等 9 大項資料，今天發布隨即可以開始實施。

金管會指出，9 大項資料包括：客戶基本資料、身分核驗資料、帳戶資料、金融商品或服務的交易紀錄、負面資料、KYC 資料、金融機構加值資料、電子通訊歷程記錄、其他經過客戶及合作金融機構同意共享資料。

金管會副主委邱淑貞強調，金融機構之間辦理資料共享，包括金控集團間、金融機構跟轉投資子公司間的共享，及金融機構之間（跨金控和跨不同業別）的資料共享，想要資料共享應先建立內部控制規範，並經董事會通過，最後要於公司網站對外揭露隱私權政策。

金融大數據就如同金融業的大寶山，邱淑貞表示，隨著金融創新不斷發展，金融服務的提供已跨越機構別，舉例來說，一客戶要開證券交割戶，不僅想在 A 證券商開新帳戶，也要在 B 銀行開交割戶，只要 A 證券和 B 銀行有辦理資料共享，只要在此客戶同意的前提下，A 證券開戶的資料就可以傳給 B 銀行使用。

邱淑貞表示，這不僅可以為客戶帶來更便利的金融服務，亦可減少各機構因重複建置與維護客戶資料所增加的營運成本，提升效率、發揮加乘效益。

邱淑貞指出，資料共享合理使用是數位發展的核心，金管會將在「金融科技發展路徑圖」下逐步推動落實，今日訂定的指引對金融機構提升客戶體驗及經營效率具有重大助益，未來金管會將繼續推動路徑圖的其他資料共享項目，以因應金融科技跨業跨域及多元金融場景的發展需要，並創造數據價值，提升我國金融產業競爭力。