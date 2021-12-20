昇達科11月轉盈 自結前11月每股純益3.43元

昇達科 (3491-TW) 受惠衛星通訊元件商機，第三季底起營運動能強勁，今 (20) 日公布 11 月自結，稅後純益 2100 萬元，較去年同月虧轉盈，單月每股純益 0.34 元，累計 10 月及 11 月稅後純益爲 3100 萬元，較去年同期的 200 萬元大增 13.5 倍，每股純益 0.5 元。昇達科前 11 月每股純益爲 3.43 元。

昇達科 11 月營收創 30 個月來單月新高，依目前昇達科出貨及訂單預估，12 月營收將將較 11 月再上揚。昇達科 11 月營收 1.81 億元，月增 6.08%，年增 46.59%，前 11 月營收 16.02 億元，年增 19.95%，第四季營收估將較第三季的 4.79 億元有雙位數成長。

昇達科第三季開始出貨低軌衛星通訊元件，單季毛利率登上 38.09%，前三季稅後純益 1.82 億元，年增 67.29%，每股純益 2.93 元，全年獲利在第四季訂單強勁帶動下，每股純益可望站穩 4 元。

法人估，昇達科 2022 年營收可望成長到 25 億元，其中低軌衛星通訊元件出貨挹注，營收比重將拉升至 18%，也因高毛利產品量產出貨，全年毛利率估將提升到 42%，較今年前三季的 36.83% 提升約 5 個百分點。

昇達科在低軌衛星部分主要出貨微波、毫米波通訊元件，包括地面站 Gateway 支天線陣列系統、使用者終端收發 (OMT 模組、天線饋源) 以及衛星酬載等，其中衛星酬載是其中難度最高；昇達科三大低軌衛星客戶包括 SpaceX、亞馬遜、OneWeb。