【袁志峰專欄】港股續尋底，宜做好風控

今日推介 - 中國建材 (3323), 上日收市 $9.57

1) 股市前景

美國商務部把 34 間中港企業及機構列入黑名單，消息令港股周五受壓，恒指收市創 18 個月新低，科技股跑輸大市。港股通南向資金連續 18 日淨買入，累積淨買入 444 億元。目前港股市場信心薄弱，短線操作不易獲利，但估值偏低，具有長線投資價值，可趁低吸納。

今天推介是中國建材 (3323) — 主要經營水泥及建材業務。今年首 9 個用收入及盈利分別達 1,972 億元 (人民幣 · 下同) 及 135.7 億元，同比增長 8.5% 及 16.7%。現價對應 2020 年度市盈率 5.4 倍，市賬率 0.74 倍，估值便宜。建議買入，目標價 10.5 元，止損價 9.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指平開，早盤輾轉回落，最多曾跌 317 點，午後低位震盪，收報 23192 點，跌 282 點或 1.2%，創 18 個月收市新低。成交額按日大增 18% 至 1626 億元，主因是富時調整指數成份股推升成交，11 月份日均成交額 1315 億元。港股通南向資金淨買入約 49 億元，包括淨買入 17 億元騰訊 (700)、3 億元中國電力 (2380) 及 2 億元小米 (1810) 股份、淨賣出 2 億元藥明生物 (2269) 及 2 億元通達生物 (1801) 股份。12 月以來淨買入 383 億元，11 月淨賣出 48 億元。全周計，恒指跌 3.3%。

藍籌股 23 升 40 跌 1 持平。信義光能 (968) 跌逾 9%，為跌幅最大藍籌。其次是信義玻璃 (868)、李寧 (2331)、創科實業 (669)、阿里健康 (241) 及美團 (3690) 跌逾 5%。比亞迪 (1211)、金沙中國 (1928) 及安踏體育 (2020) 跌近 4%。騰訊 (700)、阿里 (9988) 及京東 (9618) 跌逾 3%。網易 (9999)、銀河娛樂 (27) 及吉利汽車 (175) 跌近 3%。百威亞太 (1876) 及匯豐 (5) 漲逾 3% 及 2%，為升幅最大藍籌。中海油 (883)、藥明生物 (2269) 及建設銀行 (939) 升逾 1%。

恒生科指跌 2.4%，收報 5680 點，創收市新低，成份股 5 升 24 跌 1 持平。大型科技股普跌，美團 (3690) 及快手 (1024) 跌逾 5% 及 4%。小米 (1810) 升 0.5%。攜程 (9961) 及閱文集團 (772) 跌逾 10% 及 6%，為跌幅最大成份股。微盟 (2013)、京東健康 (6618)、阿里健康 (241) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 5%。同程藝龍 (780) 跌逾 4%。比亞迪電子 (285)、眾安在線 (6060) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 3%。萬國數據 (9698) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。聯想 (992) 及中芯國際 (981) 升逾 1%。全周計，恒生科指跌 5.9%。

板塊方面，燃氣、鋼鐵及有色金屬股逆市上升。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323)、重鋼 (1053) 及中國東方 (581) 漲 2%-5%。紫金磺業 (2899)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 升 1%-3%。中國燃氣 (384)、華潤燃氣 (1193) 及新奥燃氣 (2688) 升 1%-2%。

大型科技股、線上醫療、體育用品、教育、汽車、遊戲、煤炭、濠賭及餐飲股跑輸大市，跌幅居前。新東方 (9901) 及中國東方教育 (667) 跌逾 6%，宇華教育 (6169) 跌近 4%。長城汽車 (2333)、比亞迪 (1211)、小鵬汽車 (9868) 及理想汽車 (2015) 跌 4%。心動公司 (2400) 跌逾 5%，中手游 (302)、IGG(799) 及祖龍娛樂 (9990) 跌逾 3%。中國神華 (1088) 及中煤能源 (1898) 跌逾 4%。4 大市值濠賭股跌 3%-4%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 3%。

周五上証指數小幅低開，全日單邊下行，以接近全日低位收，收報 3632.36 點，跌 1.2%。深証成指跌 1.6%，科創 50 指數跌 1.9%。滬深兩市總成交約 11600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 500 億元。滬深股通北向資金連續 12 日淨買入後，用五轉淨賣出約 66 億元，12 月以來淨買入 755 億元，11 月淨買入 185 億元。全周計，上証指數跌 0.9%，深証成指跌 1.6%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中證監周五宣布，就修訂《內地與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》公開徵求意見，訂明「滬深股通」的投資者將不包括內地投資者，意味禁止內地人在本港透過「滬深股通」北上買 A 股。(信報)

新華社報道，中國擬修法明確快遞員、網約車駕駛員、外賣送餐員等新業態勞動者參加和組織工會的權利，通過工會組織服務新就業形態勞動者，以維護勞動者合法權益。(信報)

4) 個股訊息

港交所 (388) 公布引入新規則，在香港設立全新特殊目的收購公司 (SPAC) 上市機制，並於 2022 年 1 月 1 日起生效。(信報)

英國金融行為監管局 (FCA) 宣布，滙豐控股 (5) 因防制洗錢流程疏失，被處以 6395 萬英鎊罰款。FCA 稱，從 2010 年 3 月底至 2018 年 3 月底的 8 年期間，在滙控交易監督系統的三個關鍵環節發現嚴重缺失。(信報)

中海油 (883) 公布，該公司於本月 3 日申請其美國存託憑證 (ADR) 從加拿大多倫多證券交易所自願退市，預計美國存託憑證將於本月 31 日收盤時從多倫多證交所退市。(信報)

世茂集團 (813) 公布，出售位於西南九龍長沙灣維港滙發展項目全部權益，作價 20.86 億元。買家為信置 (83)、會德豐及及爪哇控股 (251)。(信報)

安踏體育 (2020) 公布，為慶祝集團成立 30 周年，考慮到集團現金盈餘充足，自由現金流穩定，擬派付截至 12 月底止財政年度特別中期股息每股 30 仙。(信報)



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