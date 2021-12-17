下一個投資關鍵！「零碳未來」引爆百兆投資商機

多數人對於「潔淨能源」這個名詞可能還很陌生，事實上，潔淨能源主要分為兩個層面來看，一個是可再生能源，取之於大自然的能源，不用擔心會有用完的一天；另一個則是綠色能源，強調不會排放汙染物的能源，例如低碳排放。如：水力發電、風能、太陽能、地熱能、海洋能、生質能 (沼氣) 等，都屬於潔淨能源的一種。

近期落幕的第 26 屆聯合國氣候變遷大會（COP26），「2050 淨零碳排」已是全球共識，目前已有超過 130 個國家響應淨零碳排目標，涵蓋全球近 9 成碳排放與經濟產值。其中，美國宣示 2050 年太陽能供應近半電力，中國宣布 2060 年達到碳中和，巴西及南韓分別將 2030 減排目標提升至 50% 及 40%。(資料來源：IEA Net Zero by 2050，2021/5)

再者，過去十年以來，潔淨能源成本已降至可與石化燃料匹敵水準，包括：太陽能光伏、離岸風力、在岸風力等潔淨能源，成本的下降將加速未來十年能源轉型以及吸引資金投入。預估 2021~ 2050 年能源轉型投資年平均 3.8 兆美元，總計到 2050 年能源轉型投資需求近 120 兆美元 (不含石化與核能投資)。(資料來源： IRENA, World Energy Transition Outlook，2021/6/30)

而近期多家金融機構發表 2022 年投資展望，產業亮點除了有電動車、元宇宙之外，潔淨能源更是不可少的投資趨勢。因為全球主要國家已經達成「2050」淨零碳排的目標共識，勢必要減少石化燃料等會威脅氣候的能源使用量，進而大幅提升潔淨能源的需求比重，因此，無論是政策面還是需求面，長期佈局潔淨能源的投資機會，將會是一個不錯的選擇。

富蘭克林潔淨能源 ETF (00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)，主要追蹤標普全球潔淨能源精選指數 (S＆P Global Clean Energy Select Index)，並透過市值與流動性先篩選出以潔淨能源為基礎的大型企業，搭配相關度評分、碳足跡聚焦於潔淨能源高度相關的 30 檔標的來追蹤。產業聚焦於太陽能 (34.4%)、多元再生能源 (29.8%)、風力 (15.2%)、氫能源 (11.8%)、水力、地熱、生質燃料等，致力於減碳相關領域，讓投資人在享受長期投資獲利的同時，也能為地球盡一份心力。

富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 將於 2022/01/03~2022/01/05 開始募集，最低只要 2 萬元台幣就能搭上未來幾十年的趨勢順風車，響應愛地球且長期投資享受獲利。

表一: 富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

資料來源：富蘭克林華美投信。(註) 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的 / 產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

富蘭克林潔淨能源 ETF(00899)

(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 活動網頁

https://www.ftft.com.tw/Areas/00899ETF/index.html

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自上市日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使本基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：• 本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素，需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到每日交易之有價證券或期貨成交價格、交易費用、基金其他必要之費用（如：經理費、保管費、上櫃費等）、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素之影響，而使基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金投資組合與標的指數相關性，將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中持有的期貨部位，因期貨的「價格發現」功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於債券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及債券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使本基金報酬將與投資目標產生偏離。• 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或期貨標的可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此本基金承受相關匯率波動風險可能使本基金報酬與投資目標產生偏離。• 本基金自成立日起至上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。• 標普全球潔淨能源精選指數 (S&P Global Clean Energy Select Index) 是 S&P Dow Jones Indices LLC（“SPDJI”）的產品，且已授權予富蘭克林華美投信使用。Standard & Poor’s ® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC（“S&P”）的註冊商標；Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標；這些商標已授權予 SPDJI 使用，並已再授權富蘭克林華美投信使用於特定用途。SPDJI、Dow Jones Trademark Holdings LLC、S&P 及其各自的附屬公司 (統稱“S&P Dow Jones Indices”) 均不保薦、擔保、銷售或推廣富蘭克林華美投信的富蘭克林華美全球潔淨能源 ETF 證劵投資信託基金，而且他們中的任何一方概不對投資有關產品的合理性作出任何聲明，也不就指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。(完整版警語請詳閱公開說明書)• 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。• 有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】