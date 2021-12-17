〈陸港盤後〉科技重挫 上證受累下跌1.2% 周線終止連五紅

美股回檔，科技類股重挫，拖累周五 (17 日)A 股三大指數開低後一路走低，與美股相同，A 股科技類股一樣賣壓沈重，特別是半導體族群走勢最為疲弱，前一日上漲的白酒類股也出現回檔。

午盤後 A 股跌幅進一步擴大，風險較高的創業板指更一度下挫逾 2%。三大指數終場幾乎收在最低點，上證周線終止連五紅。

盤面上，太陽能設備、半導體、風電設備、儀器等類股跌幅較重，不過電源設備、採掘、電力、貴金屬、物流等產業逆勢上漲成為少數亮點。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.1 兆元，較前一個交易日小漲人民幣 459 億元，連續 41 個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到美、陸股齊跌影響，港股開低後一路震盪走低，科技類股賣壓沈重，恒指面臨 23000 點保衛戰的危機。原物料類股，帶動礦產類股走勢，再加上資金轉向公共事業類股當做避風港，相關群族表現相對強勢，成為撐盤的主力。

科技類股中，網科族群全數收黑，美團 (3690-HK) 大跌 5.3%、嗶哩嗶哩 (9626-HK) 重挫 5%、京東集團 (9618-HK) 大跌 3.5%、快手 (1024-HK) 重挫 4.1%、阿里巴巴 (9988-HK) 大跌 3%、騰訊 (700-HK) 重挫 3.1%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 1.16%，報 3632.36 點；科創 50 指數下挫 1.88%，報 1399.06 點；深證成指下跌 1.62%，報 14867.55 點；創業板指收黑 1.61%，報 3434.34 點。

本週上證綜指下滑 0.93%，科創 50 指數大跌 2.55%，深證成指下挫 1.61%，創業板指下滑 0.94%。

恒生指數下挫 1.2%，報 23192.63 點、恒生科技指數下挫 2.43%，報 5680.47 點。

北向資金進出方面，周五北向資金賣超人民幣 65.62 億元，結束連續 12 個交易日買超之勢，賣出額也創逾 1 個月新高，其中滬股通賣超人民幣 35.94 億元，深股通賣超人民幣 29.68 億元。本周北向資金合計買超人民幣 114.66 億元。

法人觀點

國盛證券認為，市場震盪擴大，但投資氣氛尚未轉差，策略上以把握結構性類股輪動為主。應避開前期漲幅大，資金聚集的標的，防範年前資金獲利了結的賣壓。操作上，建議關注氫能源、元宇宙，而年關將近，大消費為一個中線題材，也值得留意。

