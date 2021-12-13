假貸款真詐騙激增 專家點名小心3種新型態金融偽裝詐騙術

今 (2021) 年以來金融詐騙案件頻傳，對此，防詐信貸金融比較平台「貸鼠先生 Roo.Cash」指出，以最近 3 個月比較，由消費者提報的「假貸款真詐騙」的案件數，11 月比 9 月激增了整整 4 倍；呼籲民眾辨識 3 種新型態金融偽裝詐騙術，提升自我防詐抵抗力。

國人金融活動空前熱絡，根據央行統計，台灣消費者貸款餘額 10 月底已衝高達 10.2 兆元，年增 9%。新增貸款人數也創下近五年新高，自今年 1 月至 7 月，信貸新增人數達 39 萬 7549 位，較去年同期增加 7.38%；新增房貸人數較同期成長 10.82%。

此外，證券開戶、銀行數位帳戶開戶數持續成長，今年 1 至 10 月新增證券開戶人數達 67 萬 5878 人，已超過 2020 全年新增證券開戶人數 66 萬 2840 人；數位數戶開戶數 2021 年第三季已突破 943 萬戶，年增高達 64%，顯見消費者端的金融需求相高漲。



而根據警政署統計，2021 年 1 至 10 月詐欺案累計高達 20,410 件，較上年同期增加 10.81%，上半年投資詐欺高達 2,168 件，較去年同期增加近一倍、達 94.61%。

年關資金需求旺季到來，Whoscall 母公司 Gogolook 旗下的金融科技品牌「貸鼠先生 Roo.Cash」提醒，深度偽冒金融機構與財經專家的詐騙手法頻傳，民眾應提高警覺，提升防詐辨別能力。

「貸鼠先生」指出，過去 1 年，協助超過 6,500 人完成金融諮詢，躲避金融詐騙陷阱，並從中搜集高頻詐騙案例；民眾可網路搜尋「防詐探員」，即能一次完整體驗詐騙集團的狡詐伎倆。

「袋鼠先生」並提醒，國內有 3 大新型態金融偽裝詐騙術：第 1 種、「偽冒銀行或金融機構發送釣魚簡訊」，誘騙民眾立即點開短連結，一旦上當點開網址，恐遭植入木馬程式，或歹徒以仿真網路銀行頁面側錄受害者銀行帳號、密碼，將受害者存款轉出至人頭帳戶。

第 2 種、「詐騙集團有竄改來電顯示號碼的技術」，恐以銀行代表號或是權威機構電話號碼向民眾要求帳戶操作或是搜集敏感資訊，一步步誘騙被害者上當。市話開頭 002、009，或電話開頭＋的來電，務必警覺。

第 3 種、「偽裝成銀行行員來電提供優惠貸款方案」，留下假的銀行聯絡電話作為餌，等待民眾回撥電話上鉤後，告知優惠名額已滿，須先支付手續費後才能核貸，騙取民眾錢財。

此外，以國內金融版 Deep Fake（深偽技術） 詐騙案例來看，今年 1 月底到 2 月初，詐欺集團假冒國泰世華、台新銀行，發送帳戶異常簡訊給受害者，4 天內詐騙 61 人，詐騙金額上千萬元。其次，亦有不法人士使用財經專家頭像、知名媒體名義等，騙取民眾加入投資群組，詐騙金錢等。