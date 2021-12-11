〈熱門股〉瑞磁檢測試劑報捷 周漲近3成攀半年高點

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TW) 佈局檢測試劑產品邁大步，包括寵物檢測產品本月出貨大筆訂單、真菌檢測試劑與多家實驗室合作，新冠 + 流感七合一檢測試劑重獲美國 FDA 審查，預期本季營收將攀全年高峰，明年續成長，激勵股價反彈，攀近半年高點，周漲近 3 成。

瑞磁主要國際客戶分別是 Idexx Labs(愛德士)、Livzon(中國麗珠醫藥集團) 與 Perkinelmer，其中，Idexx 為全球動物檢測領導品牌，由於 Idexx 的寵物檢體龐大，且單次僅能檢測一項寄生蟲，為降低寵物抽血痛苦程度與檢測次數，瑞磁開發出一次可測出數百萬種檢體的檢測平台，今年獲得 Idexx 約 460 萬美元訂單，其中，約有過半訂單將集中在 12 月出貨。

真菌檢測試劑方面，瑞磁看好將成明年營運主要動能，該產品需同時購買設備與試劑，目前已與 4 家美國實驗室合作並進行推廣，將搶攻 12 億美元市場。

瑞磁開發的新冠病毒分子檢測試劑、新冠病毒核酸檢測試劑已取得美國與台灣緊急使用授權 (EUA)，看準疫情將走向流感化，進一步研發出新冠 + 流感七合一檢測試劑，一個檢體可做到 7 項檢測。

瑞磁指出，新冠 + 流感七合一檢測試劑去年就向美國 FDA 提出 EUA 申請，不過受到美國 FDA 案件量大，審查被迫暫緩，直到近期疫情再度升溫，才重啟審查。

瑞磁 11 月營收 0.44 億元，月增 38.8%、年增 15.9%；累計前 11 月營收 2.86 億元，年增 15%。