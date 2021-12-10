富邦金前11月狂賺1408億元 EPS達12.21元再創新高

富邦金控 (2881-TW) 今 (10) 日公布 11 月自結稅後純益 50.19 億元，累計前 11 月稅前盈餘達 1613.77 億元，前 11 月稅後純益 1408.34 億元，較去年同期成長 75.22%，每股純益 (EPS) 達 12.21 元，不但續居金控每股獲利王寶座，且累計前 11 月稅後純益、每股獲利雙雙續創歷史新高紀錄。

子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前 11 月獲利皆再創下歷史新高，富邦金控 11 月底淨值約 9240 億元，普通股每股淨值 70.17 元。

截至 11 月 30 日，富邦金控已取得日盛金控 58.23% 股權，而富邦金於 11 月認列日盛金投資收益 2.1 億元。

獲利金雞母富邦人壽 11 月稅後純益為 24.15 億元，累計前 11 月稅後純益突破千億元、達 1007.28 億元，較去年同期成長 91%，11 月份台股大盤走升，當月指數終以上漲約 2.6% 作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利。人壽淨值逾 5784 億元，淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，資本水準維持良好。

債市投資方面，富邦人壽持續以提高整體經常性收益為主要策略。11 月台幣走勢平穩，境內經常性避險成本 (CS) 維持低檔 (20bp 以下)，今年累積前 11 月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。

富邦人壽累計前 11 月合併初年度保費收入 (First Year Premium) 達 1526 億元，較去年同期上升 1.4%，合併總保費收入 (Total Premium) 達 4542 億元。11 月初年度保費 93.0 億，較上月成長 2.6%，成長動能主要來自利變型商品較上月成長約 10.6%，表現亮眼。

富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中，韓國子公司累計前 11 月初年度保費及總保費各 338 億元及 472 億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

台北富邦銀行 2021 年 11 月稅後純益 15.67 億元，較上月增加 2.16 億，較去年同期成長 19%，本月已一次提足英穩達呆帳損失，累計前 11 月稅後純益 174.40 億元。

台北富邦銀行存放款業務規模持續提升，餘額較去年同期分別成長 21% 及 14%；財管業務受惠基金產品持續熱銷，帶動財管商品銷量及 AuM 較去年同期分別成長 14% 及 8%；信用卡業務表現持續優於市場，有效卡數及簽帳金額皆較去年同期成長 11%；放款成長同時維持良好資產品質，截至 11 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 701.21%。

富邦產險 2021 年 11 月稅後純益 1.59 億元，累計稅後純益 69.06 億元，較去年同期成長 43%，同時簽單保費持續雙位數成長態勢，11 月簽單保費收入 43.31 億元，較去年同期成長 13.7%，其中健康傷害險因雙疫保單而有 24.1% 高成長，企業保險相關業務成長也有 16.6%，車險業務亦穩健增長；累計前 11 月簽單保費收入 478.28 億元，年成長 14.4%，簽單市佔率達 25.2%，保持市場領先地位。

富邦證券 2021 年 11 月稅後純益 4.38 億元，累計稅後純益 67.68 億元，較去年同期成長 80%。今年 1-11 月台股日均值 4864 億元，經紀累計市佔率維持 6.15% 水準，經紀、財管及金融交易收入較去年同期大幅增加。