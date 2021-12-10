城市天際線不一樣了！石牌晉級百萬俱樂部

縱貫台北的捷運淡水線，是台灣最早通車的高運量路段，沿線的大同、士林、北投皆為商圈成熟、機能便捷之地，而「石牌站」更有別於他區，除了為北投區進入天母地區第一站，區內傳統明星學校、口碑私校、歐洲學校匯聚，更為台北市醫療重鎮，近年亦受惠北士科園區大廠插旗，吸引各大建商卡位推動都市更新，市景街廓也有了重生契機。

尤其是石牌站東側區域，緊鄰著石牌商圈、天母地區，其範圍涵蓋石牌路、裕民二路、裕民四路等路段，過往昇陽建設、璞園建設等品牌建商有多個質感建案在此推出，社區基地有默契退縮，留讓出舒適的人行步道空間，打造「類重劃區」的筆直寬敞道路、整齊街廓，改變了區域的生活美學及品味格調，房產價值也受到強力拉抬支撐，根據實價資料，屋齡 10 年上下之新古屋社區每坪均價 85~95 萬元，新推案更已達到百萬成交行情。

「天母常玉」接待中心。(圖: 業者提供)

石牌站最指標建設話題即為大台北地區備受矚目的「北投士林科技園區」，該園區帶來共伴效應，持續吸引品牌建商進駐推動都更以外，仁寶、英業達、康舒等重量級企業也伺機插旗，加上榮總、振興、陽明、新光 4 大醫療院所，以及石牌國小、石牌國中、奎山實驗高中、薇閣中學及台北歐洲學校，更擁有親近軍艦岩、北投溫泉、關渡平原等自然資源，產業、生醫、交通、人文、休閒五大量能匯聚，吸引不少重視生活質感的自營商、醫生世家、科技中高階主管購屋。

位於石牌站 1 號出口的「天母常玉」由立樺建設耐心整合近千坪土地，並交付同集團、甲級營造地樺營造興建，建築退縮、加上捷運下的帶狀公園，享受近鄰石牌站的便捷，同時也有寬闊悠閒的散步綠帶，優雅迴遊的動線美感，形塑「住家有美術館、美術館即住家」之氛圍。此外，全案規劃 2 棟，一棟地上 14、一棟 33 層的 SRC 制震建築，其中 33 層棟別樓高 110 米，為目前淡水線沿線最高住宅大樓，越過捷運可眺望關渡平原、石牌國中校園。

該案主推 52~55 坪 3 房、78 坪 4 房，戶戶 3 面採光，每坪價格站穩百萬，初推出即受高資產族、具學識涵養之菁英人士之擁簇。

天母常玉｜石牌站一號出口｜33 層制震 SRC｜31、52、78 坪

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