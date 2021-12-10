群益權證小教室：價格偏離

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天要來教大家認識權證的「價格偏離」！

權證有時會出現價格偏離情形。舉例來說，若權證理論價低於 0.01 元、權證連動標的股價出現漲跌停，或是當權證全數流通在外，發行券商手中權證數量不足時，發行券商將無法有效造市。此時若買進權證，賣價通常是由其他投資人掛單且偏離合理價格，因此會建議投資人避開該檔權證，或是等到漲跌停盤勢回穩，恢復正常造市情況再交易。此外，投資人也可以透過權民最大網的「權證計算機」功能，幫助判斷權證的合理價格區間。

針對權證的價格偏離資訊，可以參考權民最大網上方列表「公告訊息」的「造市公告」和「完售公告」。

造市公告：交易日開盤後約 5~10 分鐘內公布，公告開盤平盤價格偏離理論價格的權證，提醒投資人留意。

完售公告：交易日約 16:30 後公布流通在外比例過高之權證。權證一旦完售，造市券商將無法提供賣價及賣單，且只能依照過去造市波動度提供相對應的買價及買單。投資人買賣時，須特別留意權證價格是否偏離過往之隱含波動率，並注意追價風險。

最新消息：此外，針對重要權證資訊也會另行發布公告，例如近期 開發金 (2883-TW) 以股份轉換方式，取得中壽 (2823-TW) 100％股權，中壽將終止上市，連結標的為中壽的群益權證也將提前到期結算。

希望今天的教學有助於投資人了解權證的價格偏離情況，挑選權證時可以有更多參考依據，看好心儀的權證就可以直接透過權民最大網下單唷！